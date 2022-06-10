  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов

"Российское общество основано на насилии уже много лет. И вот этот уровень насилия по отношению к своему народу, этот бесконечный буллинг, это презрительное отношение власти, ее произвол и привели к тому, что эти ничтожные, зашуганные и запуганные людишки из проблемных регионов, у которых никаких шансов в жизни нет, кроме нищеты и пьянства, отправились в армию, – сказал Роднянский. – Ну что такое Забайкальский край, Бурятия, Тува? Они же не заканчивали Гарвард? Нет. Их взяли оттуда, где они вот такие вот живут, униженные многократно милицией, родителями, учителями, всей жизнью. В армии над ними продолжили издеваться, а потом в руки вручили автоматы. И эти не люди, а доведенные до состояния абсолютной униженности человечки получили вместе с автоматом право на распоряжение жизнью других людей. Это бесконечный поток насилия, который можно и нужно остановить. С ним надо бороться".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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