  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов

"Российское общество основано на насилии уже много лет. И вот этот уровень насилия по отношению к своему народу, этот бесконечный буллинг, это презрительное отношение власти, ее произвол и привели к тому, что эти ничтожные, зашуганные и запуганные людишки из проблемных регионов, у которых никаких шансов в жизни нет, кроме нищеты и пьянства, отправились в армию, – сказал Роднянский. – Ну что такое Забайкальский край, Бурятия, Тува? Они же не заканчивали Гарвард? Нет. Их взяли оттуда, где они вот такие вот живут, униженные многократно милицией, родителями, учителями, всей жизнью. В армии над ними продолжили издеваться, а потом в руки вручили автоматы. И эти не люди, а доведенные до состояния абсолютной униженности человечки получили вместе с автоматом право на распоряжение жизнью других людей. Это бесконечный поток насилия, который можно и нужно остановить. С ним надо бороться".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Роднянский родился в 1961 году в Киеве. В 1983 году окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.
Последние 20 лет жил и работал в Москве. В первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. 20 марта продюсер заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".
По словам Роднянского, во время войны он посетил множество европейских городов, пытаясь помогать своим друзьям, а также переселенцам из Украины.
Продюсер в разговоре с "Русской службой BBC" сказал, что лишился в России своего бизнеса. Он отметил, что по состоянию на 24 февраля у него в производстве было 15 проектов.