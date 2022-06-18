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"Я был с собой не в ладу". Роднянский объяснил, почему после 2014 года оставался жить в России

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Роднянский объяснил, что произошедшее в 2014 году было для него "абсолютной неожиданностью"
Роднянский объяснил, что произошедшее в 2014 году было для него "абсолютной неожиданностью"
Скриншот: Varlamov Talks / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинско-российский продюсер, режиссер и медиаменеджер Александр Роднянский объяснил, что в России он оставался после 2014 года, когда началась агрессия против Украины, из-за на тот момент не перейденных "красных линий".

Последние 20 лет Роднянский жил в России, где занимался кинопроизводством. Он находился в этой стране, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В этот день он написал в Instagram: "Самое страшное случилось. Скорблю и плачу над жертвами. Теми, что есть, и теми, что будут… Нет войне". После этого продюсер в соцсети рассказывает о войне в Украине и развенчивает российскую пропаганду.

Гордон спросил его, что именно произошло.

"Я это определяю таким очень простым соображением, как "красные линии". Вот, вероятно, внутренне в 2014 году я находился в состоянии какого-то глубокого погружения в [кино-] производство. [...] То есть взять прервать, остановиться даже практически было сложно. И самое главное – я никак не мог для себя внутренне адаптироваться к ситуации, которая случилась [в 2014 году], я вообще не поверил, что аннексировали Крым, я вообще не мог поверить, что это случилось", – ответил Роднянский.

По его словам, он и мысли о войне отгонял, и произошедшее после Евромайдана в 2014 году было для него "абсолютной неожиданностью".

Продюсер объяснил, что после выхода его "антипутинского" фильма "Левиафан" (2014 года), снятого в России, он пережил гонения в этой стране.

"Я чувствовал себя внутренне очень плохо, и я с этим никак не мог найти общий язык, с собой я был не в ладу", – сказал Роднянский.

Он подчеркнул, что после 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, "красная линия" была для него перейдена.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1". Ранее он был его генеральным директором. В 2002 году покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.

В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года он стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Евромайдан, Крым, война, пропаганда, фильм, агрессия, Левиафан, режиссер, Александр Роднянский, война России против Украины, украинец, продюсер
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