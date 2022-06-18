"Я был с собой не в ладу". Роднянский объяснил, почему после 2014 года оставался жить в России

Роднянский объяснил, что произошедшее в 2014 году было для него "абсолютной неожиданностью" Скриншот: Varlamov Talks / YouTube

Последние 20 лет Роднянский жил в России, где занимался кинопроизводством. Он находился в этой стране, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В этот день он написал в Instagram: "Самое страшное случилось. Скорблю и плачу над жертвами. Теми, что есть, и теми, что будут… Нет войне". После этого продюсер в соцсети рассказывает о войне в Украине и развенчивает российскую пропаганду.

Гордон спросил его, что именно произошло.

"Я это определяю таким очень простым соображением, как "красные линии". Вот, вероятно, внутренне в 2014 году я находился в состоянии какого-то глубокого погружения в [кино-] производство. [...] То есть взять прервать, остановиться даже практически было сложно. И самое главное – я никак не мог для себя внутренне адаптироваться к ситуации, которая случилась [в 2014 году], я вообще не поверил, что аннексировали Крым, я вообще не мог поверить, что это случилось", – ответил Роднянский.

По его словам, он и мысли о войне отгонял, и произошедшее после Евромайдана в 2014 году было для него "абсолютной неожиданностью".

Продюсер объяснил, что после выхода его "антипутинского" фильма "Левиафан" (2014 года), снятого в России, он пережил гонения в этой стране.

"Я чувствовал себя внутренне очень плохо, и я с этим никак не мог найти общий язык, с собой я был не в ладу", – сказал Роднянский.

Он подчеркнул, что после 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, "красная линия" была для него перейдена.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube