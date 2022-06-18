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Роднянский: "Левиафан" – не антироссийское, а антипутинское кино. Но на фоне того, что случилось с россиянами, это вегетарианский диагноз

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Роднянский: Россия не приватизирована Путиным и его властью
Роднянский: Россия не приватизирована Путиным и его властью
Фото: kinotavrfestival / Instagram

Украинско-российский продюсер Александр Роднянский во время интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону обсудил картину российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан", продюсером которой он является.

"На мой взгляд, фильм "Левиафан" – потрясающее кино, оно абсолютно антироссийское. Вы понимали, что снимаете антироссийское кино, посмотрев которое, можно возненавидеть Россию?" – спросил у Роднянского Гордон. 

"Я называл это не антироссийским, я называл это антипутинским кино, антирежимным, антигосударственным, – сказал Роднянский. – Для меня Россия не приватизирована [президентом РФ Владимиром] Путиным и его властью. Больше того, она не всегда имеет отношение к большинству россиян, поддерживающих сегодня эту войну".

По словам продюсера, над населением РФ в течение 20 лет велась эффективная работа по оболваниванию, поэтому появление "Левиафана" важно тем, что в нем зафиксированы произошедшие с россиянами перемены. 

"Левиафан" на фоне того, что случилось в России с россиянами, что привело к этой войне, – это еще очень вегетарианский диагноз, это совершенно не жесточайшая история", – отметил он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

"Левиафан" был снят Звягинцев в 2014 году. Картина является интерпретацией истории библейского персонажа Иова. 

На Каннском кинофестивале 2014 года фильм получил приз за лучший сценарий.

В июле 2014 года картина получила Гран-при Мюнхенского кинофестиваля как лучший иностранный фильм. В октябре фильм отметили наградой 58-го Лондонского кинофестиваля. Газета New York Times назвала фильм "сокрушительной критикой путинской России".

В январе 2015 года "Левиафан" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Также Звягинцев получил национальную премию "Золотой орел" за лучшую режиссерскую работу.

14 января 2015 года стало известно, что фильм "Левиафан" запретили демонстрировать в кинотеатрах в Мурманской области. Местные власти сочли, что кино оскорбительно для жителей региона, так как представляет их в негативном свете. Глава администрации Марина Ковтун позднее в своем Twitter написала, что не запрещала показ фильма. "Слухи о запрете – лучшая реклама", – отметила чиновница.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Левиафан, Андрей Звягинцев, Александр Роднянский
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