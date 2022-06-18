Роднянский: "Левиафан" – не антироссийское, а антипутинское кино. Но на фоне того, что случилось с россиянами, это вегетарианский диагноз

Роднянский: Россия не приватизирована Путиным и его властью Фото: kinotavrfestival / Instagram

"На мой взгляд, фильм "Левиафан" – потрясающее кино, оно абсолютно антироссийское. Вы понимали, что снимаете антироссийское кино, посмотрев которое, можно возненавидеть Россию?" – спросил у Роднянского Гордон.

"Я называл это не антироссийским, я называл это антипутинским кино, антирежимным, антигосударственным, – сказал Роднянский. – Для меня Россия не приватизирована [президентом РФ Владимиром] Путиным и его властью. Больше того, она не всегда имеет отношение к большинству россиян, поддерживающих сегодня эту войну".

По словам продюсера, над населением РФ в течение 20 лет велась эффективная работа по оболваниванию, поэтому появление "Левиафана" важно тем, что в нем зафиксированы произошедшие с россиянами перемены.

"Левиафан" на фоне того, что случилось в России с россиянами, что привело к этой войне, – это еще очень вегетарианский диагноз, это совершенно не жесточайшая история", – отметил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube