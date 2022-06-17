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Роднянский: Внутренне мне что-то мешало получить российское гражданство

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Роднянский: Я как-то уже внутренне не хотел менять паспорт. Мне казалось, что это значительная уступка, какой-то значимый компромисс
Роднянский: Я как-то уже внутренне не хотел менять паспорт. Мне казалось, что это значительная уступка, какой-то значимый компромисс
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Украинско-российский продюсер и режиссер Александр Роднянский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, почему так и не получил российское гражданство, хотя жил в РФ последние 20 лет.

"Я руководил телевизионными каналами, корпорациями, главным фестивалем в России. И неоднократно сталкивался с тем, что мое украинское гражданство мешает. Мне об этом даже несколько раз говорили. Причем в 2002 году, когда я приехал совмещать руководство "1+1" и СТС, это не очень волновало никого. Честно говоря, было очень много украинцев в Москве, руководивших достойными компаниями в разных сегментах", – сказал он. 

Однако со временем Роднянскому все чаще говорили даже близкие друзья, что у него могут возникнуть сложности, если он не примет российское гражданство. Продюсер отмечает, что ему было значительно сложнее получить разрешение на временное жительство, чем паспорт РФ.

"Мне внутренне что-то мешало [принять российское гражданство]. Как-то для себя я подумал: я украинец, оказался в Москве по делу – приехал руководить компанией. Я не приехал жить. Более того, я подписал договор на четыре года, потом продлил еще на четыре года. И все – я собирался ехать обратно. Вначале даже мысли менять паспорт не было. А потом, когда мы построили семейный дом и зажили жизнью и когда в моем этом социальном пузыре – окруженный друзьями, теми, с кем общался и делал фильмы, – мне понравилось, оказалось комфортным, я задержался внутренне. Я как-то уже внутренне не хотел менять паспорт. Мне казалось, что это значительная уступка, какой-то значимый компромисс", – рассказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале. Четыре его фильма были номинированы на премию "Оскар".

С 2002 года Роднянский жил в России, но после вторжения ее в Украину покинул РФ. В первый же день он осудил вторжение и сейчас разоблачает российскую пропаганду в Instagram, где у него более 300 тыс. подписчиков.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, паспорт, гражданство, Александр Роднянский, продюсер
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