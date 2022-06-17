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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Роднянский: Я убежден, что Украина победит. В таких войнах побеждает страна, у которой есть вдохновляющий образ будущего

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Роднянский: 30 лет шел процесс формирования нации, который завершается национально-освободительной войной
Роднянский: 30 лет шел процесс формирования нации, который завершается национально-освободительной войной
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Украинско-российский продюсер и режиссер Александр Роднянский в интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что уверен в победе Украины в войне против России.

"Я убежден: в таких войнах побеждает та сторона, у которой есть образ будущего, вдохновляющий образ будущего. Со стороны Украины – он однозначный. Мы можем только мечтать и разные версии этого прекрасного будущего выстраивать: Украина – член Европейского союза, Украина – свободный, креативный, логистический, инновационный, инвестиционный хаб. Мы видим тысячи вариантов развития страны, которые делают ее одной из ключевых стран Европы, а может быть, и мира. Мы понимаем, как страна себя проявила, а ее президент стал лидером в борьбе за ценности свободного мира. Причем в очень циничном мире. Ведь все привыкли к циничным сделкам, к "теркам": тебе нефть, тебе деньги, тебе позиция в "Газпроме" или "Роснефти". А здесь борьба за свободу и возможность построить невероятную страну", – отметил Роднянский.

Он подчеркнул, что война с российскими оккупантами сплотила украинское общество.

"Всем понятно, что 30 лет шел процесс формирования нации, который завершается национально-освободительной войной. Эта великая война станет клеем, сцепкой для народа, который обеспечит ей фундамент общего прошлого, настоящего и будущего. Это то, что не даст возможности раскалывать народ. Это то, что раньше делали все эти негодяи, рассказывающие, что есть две-три Украины. Нет, война объединила всех. А вот России воевать не за что", – сказал Роднянский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Роднянский, война России против Украины
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