Роднянский: В январе меня с женой депортировали из России, хотя у нас там дом. Я почувствовал, что это плохой знак

"Меня 2 января в Россию не пустили, депортировали вместе с женой. Мы приехали из страны "красной" зоны, это был COVID-19, а мы не российские граждане. А не российских граждан не пускают – нас депортировали", – вспоминает он.
Роднянский тогда сказал пограничникам, что живет в РФ и имеет там дом. На то ему ответили, что знают об этом, но все равно в страну не пустили.
"Я почувствовал, что это плохой знак, что что-то случится", – говорит продюсер.
Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале. Четыре его фильма были номинированы на премию "Оскар".
С 2002 года Роднянский жил в России, но после вторжения ее в Украину покинул РФ. В первый же день он осудил вторжение и сейчас разоблачает российскую пропаганду в Instagram, где у него более 300 тыс. подписчиков.