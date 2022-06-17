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Роднянский: В январе меня с женой депортировали из России, хотя у нас там дом. Я почувствовал, что это плохой знак

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Роднянского, который жил в РФ, 2 января не пустили в Россию
Роднянского, который жил в РФ, 2 января не пустили в Россию
Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

Украинско-российский продюсер и режиссер Александр Роднянский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как в январе его не пустили в Россию, где тот проживал.

"Меня 2 января в Россию не пустили, депортировали вместе с женой. Мы приехали из страны "красной" зоны, это был COVID-19, а мы не российские граждане. А не российских граждан не пускают – нас депортировали", – вспоминает он.

Роднянский тогда сказал пограничникам, что живет в РФ и имеет там дом. На то ему ответили, что знают об этом, но все равно в страну не пустили.

"Я почувствовал, что это плохой знак, что что-то случится", – говорит продюсер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале. Четыре его фильма были номинированы на премию "Оскар".

С 2002 года Роднянский жил в России, но после вторжения ее в Украину покинул РФ. В первый же день он осудил вторжение и сейчас разоблачает российскую пропаганду в Instagram, где у него более 300 тыс. подписчиков.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, граница, пограничники, карантин, Александр Роднянский, коронавирус
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