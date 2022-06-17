Роднянский: В январе меня с женой депортировали из России, хотя у нас там дом. Я почувствовал, что это плохой знак

Роднянского, который жил в РФ, 2 января не пустили в Россию Фото: alexander.rodnyansky / Instagram

"Меня 2 января в Россию не пустили, депортировали вместе с женой. Мы приехали из страны "красной" зоны, это был COVID-19, а мы не российские граждане. А не российских граждан не пускают – нас депортировали", – вспоминает он.

Роднянский тогда сказал пограничникам, что живет в РФ и имеет там дом. На то ему ответили, что знают об этом, но все равно в страну не пустили.

"Я почувствовал, что это плохой знак, что что-то случится", – говорит продюсер.

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