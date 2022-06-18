Роднянский: Я покинул Россию с двумя чемоданами

Роднянский занимался в России кинопроизводством и уехал из страны после открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля. По словам продюсера, оставаться в РФ стало невозможно.

"Помню, мне позвонил с утра товарищ, сказал: "Пора уезжать", и он нас своим самолетом увез", – сказал он.

По словам Роднянского, в два чемодана он уложил такие вещи: важные семейные фотографии; несколько книг, в том числе купленную на аукционе и подаренную женой "Левиафан" Томаса Гоббса 1652 года издания; дипломы, в том числе три номинации на "Оскар", приз американской киноакадемии "Золотой глобус" и французской киноакадемии "Сезар", документы ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.

"И все, по-моему. Многое не возьмешь", – объяснил Роднянский.

Он отметил, что большую коллекцию произведений искусства, которой владеет жена, перевели в онлайн.

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