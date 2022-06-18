Роднянский: Я покинул Россию с двумя чемоданами

Роднянский занимался в России кинопроизводством и уехал из страны после открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля. По словам продюсера, оставаться в РФ стало невозможно.
"Помню, мне позвонил с утра товарищ, сказал: "Пора уезжать", и он нас своим самолетом увез", – сказал он.
По словам Роднянского, в два чемодана он уложил такие вещи: важные семейные фотографии; несколько книг, в том числе купленную на аукционе и подаренную женой "Левиафан" Томаса Гоббса 1652 года издания; дипломы, в том числе три номинации на "Оскар", приз американской киноакадемии "Золотой глобус" и французской киноакадемии "Сезар", документы ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.
"И все, по-моему. Многое не возьмешь", – объяснил Роднянский.
Он отметил, что большую коллекцию произведений искусства, которой владеет жена, перевели в онлайн.
Роднянский – один из основателей украинского телеканала "1+1". Ранее он был его генеральным директором. В 2002 году покинул этот пост, а в 2008 году продал свои акции американской компании Central European Media Enterprises.
В 2002 году Роднянский переехал в РФ и возглавил телеканал СТС. Спустя два года он стал руководителем всего телевизионного холдинга "СТС Медиа". В 2009 году Роднянский покинул холдинг и решил сконцентрироваться на развитии собственных проектов.
Роднянский – продюсер десятков художественных фильмов и сериалов, среди которых "Восток-Запад", "Водитель для Веры", "Девятая рота", "Елена", "Левиафан", "Нелюбовь". Фильмы, спродюсированные Роднянским, неоднократно получали престижные кинопремии, в том числе на Каннском кинофестивале, а также были номинированы на премию "Оскар".