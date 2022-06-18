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Геннадий Гудков: Думаю, план Путина сейчас таков: захватить как можно больше территории Украины и начать торговлю с Западом

 
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Гудков: Таймер обратного отсчета путинского режима был включен 24 февраля
Гудков: Таймер обратного отсчета путинского режима был включен 24 февраля
Фото: depositphotos.com

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков считает, что президент РФ Владимир Путин сейчас хочет захватить как можно больше территории Украины, чтобы потом принуждать ее к миру на невыгодных для нее условиях. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Общий штурм, покорение Украины, ее завоевание не состоялись. Это уже признанный факт. Повторная попытка захвата всей Украины со сменой власти обречена. Мы уже это понимаем. По крайней мере я так считаю. Вероятность того, что я сказал, – 97–98%", – считает Гудков.

Он сказал, что Путин по своему характеру не стратег, а тактик, он решает проблемы по мере их поступления. Когда захватить Украину не удалось, он начал пересматривать задачи, убежден политик. 

"Когда его план захватить Украину военным путем, сместить [президента Украины Владимира] Зеленского и сделать ее сателлитом России не удался, он, наверное, посоветовавшись со своими генералами, решил ударить по югу. [Российские войска] перегруппировались. И сегодня у них задача, я думаю, такая: как можно больше захватить территории, пытаться ее удержать, пытаться сделать деоккупацию этих территорий для украинских Вооруженных сил неприемлемой по числу жертв и усилий. И на этом фоне, затянув войну, начать торговлю с Западом", – предположил Гудков.

В этом процессе, по его мнению, Россия будет пытаться задействовать всю свою агентуру на Западе. 

"И таким образом попытается пойти на мировую, принудить Украину к миру на неприемлемых для нее условиях  То есть принудить к миру, который мог бы быть расценен Путиным как победа", – сказал бывший депутат Госдумы. 

При этом, по мнению политика, крах путинского режима уже практически неизбежен.

"Таймер обратного отсчета был включен 24 февраля. Но он, может быть, был включен там так тихонько-тихонько... Но вот если Украина сейчас начнет громить российские войска – я очень на это надеюсь, жду этого и верю в это, – думаю, таймер заработает с полной мощью. Ему не простят этого", – сказал Гудков. 

Он считает, что президент РФ осознает, что не сможет добиться победы в войне против Украины.

"Эта военная истерика и предчувствие поражения заставляет его дергаться, пугать мир и идти на шантаж, на обман, на блеф. Вот что происходит в данный момент", – сказал Гудков.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы. "Победа будет очень сложной... Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет все не отдать", – сказал президент.

Он объяснил, что будет считать победой выход на позиции до 24 февраля, "это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю". После этого, по мнению президента, должны начаться переговоры с Россией о деоккупации остальной части территории Украины. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Владимир Зеленский, Геннадий Гудков, российская агрессия, война России против Украины
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