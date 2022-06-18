Геннадий Гудков: Думаю, план Путина сейчас таков: захватить как можно больше территории Украины и начать торговлю с Западом

"Общий штурм, покорение Украины, ее завоевание не состоялись. Это уже признанный факт. Повторная попытка захвата всей Украины со сменой власти обречена. Мы уже это понимаем. По крайней мере я так считаю. Вероятность того, что я сказал, – 97–98%", – считает Гудков.

Он сказал, что Путин по своему характеру не стратег, а тактик, он решает проблемы по мере их поступления. Когда захватить Украину не удалось, он начал пересматривать задачи, убежден политик.

"Когда его план захватить Украину военным путем, сместить [президента Украины Владимира] Зеленского и сделать ее сателлитом России не удался, он, наверное, посоветовавшись со своими генералами, решил ударить по югу. [Российские войска] перегруппировались. И сегодня у них задача, я думаю, такая: как можно больше захватить территории, пытаться ее удержать, пытаться сделать деоккупацию этих территорий для украинских Вооруженных сил неприемлемой по числу жертв и усилий. И на этом фоне, затянув войну, начать торговлю с Западом", – предположил Гудков.

В этом процессе, по его мнению, Россия будет пытаться задействовать всю свою агентуру на Западе.

"И таким образом попытается пойти на мировую, принудить Украину к миру на неприемлемых для нее условиях То есть принудить к миру, который мог бы быть расценен Путиным как победа", – сказал бывший депутат Госдумы.

При этом, по мнению политика, крах путинского режима уже практически неизбежен.

"Таймер обратного отсчета был включен 24 февраля. Но он, может быть, был включен там так тихонько-тихонько... Но вот если Украина сейчас начнет громить российские войска – я очень на это надеюсь, жду этого и верю в это, – думаю, таймер заработает с полной мощью. Ему не простят этого", – сказал Гудков.

Он считает, что президент РФ осознает, что не сможет добиться победы в войне против Украины.

"Эта военная истерика и предчувствие поражения заставляет его дергаться, пугать мир и идти на шантаж, на обман, на блеф. Вот что происходит в данный момент", – сказал Гудков.

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