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В Черновцах задержан российский диверсант, который планировал устроить взрывы на объектах "Укрзалізниці" – СБУ

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Задержанному уже объявили подозрение
Задержанному уже объявили подозрение
Фото: ssu.gov.ua

В Черновцах в ходе спецоперации задержали российского диверсанта, который прибыл из-за границы и собирался устроить серию взрывов на объектах "Укрзалізниці". Об этом 20 июня проинформировала в Fаcebook Служба безопасности Украины.

"Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию масштабных диверсий на железной дороге, задержав вражеского агента. [...] По данным следствия, задержанный был на агентурной связи подконтрольных России спецслужб так называемой "ДНР", имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но долгое время находился на "консервации" в одной из ближневосточных стран", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после открытого вторжения России в Украину кураторы из РФ поставили своему агенту "задачу прибыть в Украину для сбора разведданных относительно транспортных каналов поставок вооружения и военной техники".

"Кроме того, злоумышленник должен был разведывать местонахождение резервуаров с горючим и дислокацию украинских военных подразделений на Буковине. По результатам полученных данных враг планировал совершить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах", – объяснили в украинской спецслужбе.

Задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Суд отправил подозреваемого под стражу.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/551379853119106/

Теги: транспорт, СБУ, взрыв, Черновцы, Укрзалізниця, диверсанты, террористы, контрразведка, диверсия, спецслужбы, задержание, спецоперация, взрывы, подозрение, суд, Служба безопасности Украины
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