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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский оккупант рассказал, что разрешение мародерить дал лично Путин – перехват СБУ

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Оккупант ссылался на указ, подписанный Путиным
Оккупант ссылался на указ, подписанный Путиным
Фото: EPA

Российский оккупант в телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности Украины, заявил, что указ о разрешении российским военным мародерить на временно оккупированных территориях Украины издал президент РФ Владимир Путин. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 20 июня.

"Здесь у нас старшина разошелся п...здец бл...дь. Телевизоры намародерил, машинки стиральные, гриль там, бл...дь, ах...евший за 250 тыс. Ну, короче, все гребет. Не мы заберем – так другие, бл...дь. А мародерство у нас Путин разрешил. Есть же указ там. То есть это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено, Путин же разрешил, указ давал, что мародерство разрешено во время боевых действий", – сказал он.

Оккупант рассказал женщине, с которой разговаривал, что "замутил себе хохляцкие берцы".

"Берцы себе замутил хохляцкие. Ну, украинские, армии Украины. Я сижу в этих берцах, а они, знаешь, как чешки, ...бать. Легкие п...здец. А возьми наши – они по 2 кг весят. И в них нога потеет, а эти продувает, с вентиляционной тканью. [...] У меня цель себе намародерить за командировку "плитник". Ну, это бронежилет, только упрощенный. Берцы я себе уже намародерил, нашел. Осталось форму найти нормальную, "мультикам" качественную", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока. Северные области Украины были освобождены от российских оккупантов в начале апреля.

По информации "Медиазоны", за три месяца вторжения российские оккупанты переслали в РФ 58 тонн посылок с вещами, украденными у украинцев

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, армия РФ, мародеры, война России против Украины, прослушка, российские оккупанты
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