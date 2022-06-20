Российский оккупант рассказал, что разрешение мародерить дал лично Путин – перехват СБУ

"Здесь у нас старшина разошелся п...здец бл...дь. Телевизоры намародерил, машинки стиральные, гриль там, бл...дь, ах...евший за 250 тыс. Ну, короче, все гребет. Не мы заберем – так другие, бл...дь. А мародерство у нас Путин разрешил. Есть же указ там. То есть это не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено, Путин же разрешил, указ давал, что мародерство разрешено во время боевых действий", – сказал он.

Оккупант рассказал женщине, с которой разговаривал, что "замутил себе хохляцкие берцы".

"Берцы себе замутил хохляцкие. Ну, украинские, армии Украины. Я сижу в этих берцах, а они, знаешь, как чешки, ...бать. Легкие п...здец. А возьми наши – они по 2 кг весят. И в них нога потеет, а эти продувает, с вентиляционной тканью. [...] У меня цель себе намародерить за командировку "плитник". Ну, это бронежилет, только упрощенный. Берцы я себе уже намародерил, нашел. Осталось форму найти нормальную, "мультикам" качественную", – сказал он.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube