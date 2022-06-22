Пленный боевик "ЛНР" рассказал СБУ, как в Луганске ловят и мобилизуют мужчин, устраивая утечки газа в домах

Пленный рассказал, что оккупанты специально устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу мужчин, скрывающихся от мобилизации.
"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей – отдельно, а потом мужчин забрали в автобусы", – рассказал захватчик.
Сам оккупант, по его рассказам, проживал в Луганске и был мобилизован, несмотря на плохое состояние здоровья. До "армии" мужчина работал помощником продавца. Через неделю из него сделали механика-водителя БМП, "показали, как правильно держать автомат" и отправили на боевое задание – закрепиться в промзоне Северодонецка.
При первой же возможности принудительно мобилизованный луганчанин, по его словам, сдался в плен. Он призвал других оккупантов поступать так же.
"В настоящее время с ним работают следователи СБУ, чтобы выяснить степень его причастности к преступлениям против Украины", – говорится в сообщении спецслужбы.
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока. Северные области Украины были освобождены от российских оккупантов в начале апреля.
Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.
Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".