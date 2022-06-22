Пленный боевик "ЛНР" рассказал СБУ, как в Луганске ловят и мобилизуют мужчин, устраивая утечки газа в домах

Пленный рассказал, что оккупанты специально устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу мужчин, скрывающихся от мобилизации.

"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей – отдельно, а потом мужчин забрали в автобусы", – рассказал захватчик.

Сам оккупант, по его рассказам, проживал в Луганске и был мобилизован, несмотря на плохое состояние здоровья. До "армии" мужчина работал помощником продавца. Через неделю из него сделали механика-водителя БМП, "показали, как правильно держать автомат" и отправили на боевое задание – закрепиться в промзоне Северодонецка.

При первой же возможности принудительно мобилизованный луганчанин, по его словам, сдался в плен. Он призвал других оккупантов поступать так же.

"В настоящее время с ним работают следователи СБУ, чтобы выяснить степень его причастности к преступлениям против Украины", – говорится в сообщении спецслужбы.