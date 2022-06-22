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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пленный боевик "ЛНР" рассказал СБУ, как в Луганске ловят и мобилизуют мужчин, устраивая утечки газа в домах

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В "ЛНР", по свидетельствам пленного оккупанта, придумывают креативные способы мобилизации
В "ЛНР", по свидетельствам пленного оккупанта, придумывают креативные способы мобилизации
Скриншот: Служба безпеки України / Telegram

Оккупационные власти на подконтрольной группировке "ЛНР" территории Луганской области продолжают принудительную мобилизацию, забирая мужчин буквально из домов и отправляя на передовую. Об этом рассказал на допросе сдавшийся в плен житель ОРДЛО. Видео Служба безопасности Украины опубликовала в Telegram.

Пленный рассказал, что оккупанты специально устраивают утечки газа в луганских многоэтажках, чтобы выгнать на улицу мужчин, скрывающихся от мобилизации.

"В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей – отдельно, а потом мужчин забрали в автобусы", – рассказал захватчик.

Сам оккупант, по его рассказам, проживал в Луганске и был мобилизован, несмотря на плохое состояние здоровья. До "армии" мужчина работал помощником продавца. Через неделю из него сделали механика-водителя БМП, "показали, как правильно держать автомат" и отправили на боевое задание – закрепиться в промзоне Северодонецка.

При первой же возможности принудительно мобилизованный луганчанин, по его словам, сдался в плен. Он призвал других оккупантов поступать так же.

"В настоящее время с ним работают следователи СБУ, чтобы выяснить степень его причастности к преступлениям против Украины", – говорится в сообщении спецслужбы.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера и востока. Северные области Украины были освобождены от российских оккупантов в начале апреля.

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.

Бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавыПризыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".

Теги: Россия, СБУ, Украина, Луганск, военные, мобилизация, призыв, плен, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, ОРДЛО
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