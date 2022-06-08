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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Только возвращение Украины в Донецк вернет туда мирную жизнь и футбольные матчи команд мирового уровня – Зеленский

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Поединки Евро 2012 проводились в Донецке на "Донбасс-Арене", отметил Зеленский
Поединки Евро 2012 проводились в Донецке на "Донбасс-Арене", отметил Зеленский
Фото: DONBASS ARENA / Facebook

Только возвращение Украины в Донецк и ряд других украинских городов на временно оккупированных территориях вернет туда мирную жизнь и футбол при участии команд мирового уровня.

Об этом 8 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что ровно 10 лет назад начался чемпионат Европы по футболу – Евро 2012, который объединил "украинцев и абсолютное большинство европейцев".

При этом поединки проводились в разных городах Польши и Украины, в частности – в Донецке на "Донбасс-Арене".

"Как раз сегодня оккупанты выпустили абсолютно сумасшедшую новость о том, что якобы они готовятся объединить какие-то футбольные клубы со всех оккупированных территорий в один пвевдочемпионат из Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма и даже с части территорий Грузии. Это просто издевательство оккупантов над людьми, которые все прекрасно помнят", – сказал Зеленский.

Еще 10 лет назад Донецк был сильным, развитым украинским городом, продолжил президент, а потом "пришла Россия и принесла как раз такого неадекватного уровня идеи".

"И теперь этот город – привидение, который потерял большинство людей и все перспективы, – отметил Зеленский. – Только возвращение Украины, которое обязательно будет, только наш флаг, только украинский закон будут означать для этих территорий и городов нормальную жизнь, которая там была – мирная, безопасная, открытая всему миру. И естественно, принесет туда новые матчи команд мирового уровня, на "Донбасс-Арену".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1209696109852346/

Контекст:

Евро 2012 проходил в Польше и Украине с 8 июня по 1 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, победившая в финале Италию со счетом 4:0.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, ФИФА и УЕФА исключили все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

Клубы из аннексированного Крыма, ОРДЛО, временно оккупированных Херсона, Мелитополя, а также Абхазии могут создать объединенный футбольный чемпионат, сообщило "РБ Спорт" 8 июня. По данным издания, стороны обсудят этот вопрос 12 июня в Москве.

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