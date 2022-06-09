Оккупанты принуждают украинских граждан в Луганской области получать российские паспорта – волонтер

Об этом сообщила Евгения Левинштейн (Женя Дисс) – волонтер из инициативы "Станция Харьков", помогающей вынужденно переселенным украинцам.

"Нашим гражданам в оккупированной Луганской области выдавали "пропуска" на три месяца. Не продлевают, требуют, чтобы делали российские или "паспорта" "ЛНР". Без них никуда не выпускают вообще, даже через рашу не уедешь. Запомните это. Если захотите потом назвать наших коллаборантами", – написала она в Facebook.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В РФ эту войну называют спецоперацией. За прошедшее время РФ оккупировала часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей, продвинулась в Донецкой и Луганской. Россия также временно контролировала части Киевской, Сумской и Черниговской областей, но в начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов.

Сейчас под контролем оккупантов находится порядка 20% территории страны (около 125 тыс. км², речь о 2,6 тыс. населенных пунктов), сообщил 2 июня президент Украины Владимир Зеленский.

По информации ООН, из-за войны свои дома вынуждены были покинуть около 14 млн украинцев. Почти 5 млн из них, согласно данным Госпогранслужбы, выехали за границу.