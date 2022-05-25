Белоцерковская заявила, что хочет выбросить российский паспорт и получить украинское гражданство

Белоцерковская, которая сейчас живет во Франции, объяснила, что не хочет нести ответственность за войну, которую ее страна развязала против Украины.

"Мне не стыдно иметь российский паспорт, мне стыдно иметь отношение к этому государству. Мне стыдно иметь отношение к людям, которые разрушили жизнь моих родных. Давайте говорить честно: они убийцы и преступники. Когда мне начинают рассказывать про какую-то идеологию, которую они проповедуют... Слушайте, фашизм – это не идеология, это преступление. Точно так же, как расизм – это не предпочтение по цвету кожи, педофилия – не сексуальные шалости, а каннибализм – не гастрономические изыски. Ужас в том, что выстроив эту адскую империю зла, которая несет горе, разрушения, смерть вокруг, они запустили механизм на столькие годы и десятилетия, что последствия этого страшно представить", – сказала блогер.

Она подчеркнула, что не хочет быть соучастником всех этих преступлений.

"Первое, что сделаю при возможности, – я, конечно, буду менять свой паспорт. Потому что к этому я не хочу иметь вообще никакого отношения. Это даже не стыд, это нежелание быть соучастником, – сказала Белоцерковская. – Сейчас ничего позорнее быть не может. Я ни в коем случае не откажусь от своих прекрасных воспоминаний о городе Петербурге и своих учителях, о своих прекрасных жизненных моментах. Но отношения к этой банде я не хочу иметь вообще никакого".

Блогер рассказала, что немало зарабатывала в России, была крупным налогоплательщиком, но сейчас не хочет, чтобы ее деньги шли на финансирование войны.

"Я не хочу платить налоги [в России]. По итогам прошлого года у меня получалась очень приличная сумма – я очень много зарабатывала и на [блоге в] Instagram, и на гастрономических школах. Понимая, что если даже 15 копеек из этих денег уйдет на войну и принесет кому-то боль, – я в этом участвовать не собираюсь. Категорически нет", – заявила Белоцерковская.

Она сказала, что сейчас чувствует себя одесситкой, и попросила Гордона помочь ей получить украинское гражданство.

"Я сейчас абсолютно чувствую себя одесситкой. Я бы с огромным удовольствием выкинула бы эту мерзость и попросила бы паспорт города Одессы и [попросила бы] предоставить мне там политическое убежище. В Россию в ближайшее время мне точно нельзя... Дмитрий, если у вас связи есть... Я сдам эту поганую, бл...дь, бумажку", – пообещала Белоцерковская.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube