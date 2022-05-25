Белоцерковская: После фотографий из Мариуполя четыре французских ресторана отказались со мной работать. Я не обиделась, но было больно

Белоцерковская рассказала о проблемах, которые возникли у нее во Франции после нападения РФ на Украину Фото: belonika / Instagram

Белоцерковская живет во Франции. У нее есть кулинарная школа Belonika et Chefs, занятия проходят в Провансе.

"В разгар [войны] у меня была гастрономическая школа, и у нас были забронированы пять французских ресторанов. После того, как появились на всех первых полосах [влиятельных газет] эти знаменитые фотографии из [осажденного российскими войсками] Мариуполя, нам отказали четыре ресторана из пяти", – сказала блогер.

Белоцерковская отметила, что команда ее школы – интернациональная, там работают не только россияне, например, директор школы – молдаванка.

"Но, видно, у французов был такой шок и отторжение... Все-таки нас всегда воспринимали как русскоговорящую гастрономическую школу. Но я могу сказать, что я ни на секунду не обиделась. Мой молодой человек всех обзванивал и объяснял, что мы как бы не очень имеем к этому отношение... Но тем не менее, это были смешанные чувства. Прямо было больно", – сказала блогер.

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