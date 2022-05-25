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Белоцерковская: После фотографий из Мариуполя четыре французских ресторана отказались со мной работать. Я не обиделась, но было больно

 
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Белоцерковская рассказала о проблемах, которые возникли у нее во Франции после нападения РФ на Украину
Белоцерковская рассказала о проблемах, которые возникли у нее во Франции после нападения РФ на Украину 
Фото: belonika / Instagram

Российский блогер, медиаменеджер, автор кулинарных книг Вероника (Ника) Белоцерковская в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что после нападения России на Украину некоторые французские рестораны отказались с ней работать из-за ее российского паспорта.

Белоцерковская живет во Франции. У нее есть кулинарная школа Belonika et Chefs, занятия проходят в Провансе.

"В разгар [войны] у меня была гастрономическая школа, и у нас были забронированы пять французских ресторанов. После того, как появились на всех первых полосах [влиятельных газет] эти знаменитые фотографии из [осажденного российскими войсками] Мариуполя, нам отказали четыре ресторана из пяти", – сказала блогер. 

Белоцерковская отметила, что команда ее школы – интернациональная, там работают не только россияне, например, директор школы – молдаванка. 

"Но, видно, у французов был такой шок и отторжение... Все-таки нас всегда воспринимали как русскоговорящую гастрономическую школу. Но я могу сказать, что я ни на секунду не обиделась. Мой молодой человек всех обзванивал и объяснял, что мы как бы не очень имеем к этому отношение... Но тем не менее, это были смешанные чувства. Прямо было больно", – сказала блогер. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Белоцерковская родилась в 1970 году в Одессе. Выросла в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Известность к Белоцерковской пришла благодаря кулинарному блогу, который она вела в LiveJournal. Сейчас Белоцерковская развивает свой блог в Instagram, где у нее почти 1 млн подписчиков, выпускает кулинарные книги и руководит кулинарной школой.

После начала полномасштабного вторжения РФ Белоцерковская поддержала Украину, она регулярно публикует в соцсетях посты с критикой действий РФ.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ возбудил против Белоцерковской дело по закону о распространении "фейков" о российской армии. В РФ блогер объявлена в розыск. 24 мая Басманный суд Москвы заочно ее арестовал, сообщили "Интерфаксу" в суде. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, ресторан, российская агрессия, война России против Украины, Вероника Белоцерковская
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