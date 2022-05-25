Белоцерковская: После фотографий из Мариуполя четыре французских ресторана отказались со мной работать. Я не обиделась, но было больно

Белоцерковская живет во Франции. У нее есть кулинарная школа Belonika et Chefs, занятия проходят в Провансе.
"В разгар [войны] у меня была гастрономическая школа, и у нас были забронированы пять французских ресторанов. После того, как появились на всех первых полосах [влиятельных газет] эти знаменитые фотографии из [осажденного российскими войсками] Мариуполя, нам отказали четыре ресторана из пяти", – сказала блогер.
Белоцерковская отметила, что команда ее школы – интернациональная, там работают не только россияне, например, директор школы – молдаванка.
"Но, видно, у французов был такой шок и отторжение... Все-таки нас всегда воспринимали как русскоговорящую гастрономическую школу. Но я могу сказать, что я ни на секунду не обиделась. Мой молодой человек всех обзванивал и объяснял, что мы как бы не очень имеем к этому отношение... Но тем не менее, это были смешанные чувства. Прямо было больно", – сказала блогер.
Белоцерковская родилась в 1970 году в Одессе. Выросла в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Известность к Белоцерковской пришла благодаря кулинарному блогу, который она вела в LiveJournal. Сейчас Белоцерковская развивает свой блог в Instagram, где у нее почти 1 млн подписчиков, выпускает кулинарные книги и руководит кулинарной школой.
После начала полномасштабного вторжения РФ Белоцерковская поддержала Украину, она регулярно публикует в соцсетях посты с критикой действий РФ.
В марте 2022 года Следственный комитет РФ возбудил против Белоцерковской дело по закону о распространении "фейков" о российской армии. В РФ блогер объявлена в розыск. 24 мая Басманный суд Москвы заочно ее арестовал, сообщили "Интерфаксу" в суде.