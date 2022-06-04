Более 14 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома за 100 дней войны – ООН

Он напомнил, что вчера исполнилось 100 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Эта война нанесла непоправимый урон людям и охватила практически все стороны гражданской жизни. В этой войне не было и не будет победителя. Наоборот, в течение 100 дней мы были свидетелями того, что было потеряно: жизни, дома, рабочие места и перспективы. Мы были свидетелями разрушения и опустошения в городах, поселках и селах, в школах, больницах и приютах. Семьи и сообщества были разрушены и лишены корней. Чуть более чем за три месяца почти 14 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них женщины и дети – масштабы и скорость перемещения невиданные в истории", – заявил представитель ООН.

Авада добавил, что учеба более 3 млн детей была приостановлена.

"По всей стране сотни тысяч людей не имеют доступа к воде и электричеству, а миллионы не знают, откуда им взять еду в следующий раз. Сейчас в гуманитарной помощи нуждаются 15,7 млн человек, и их число растет", – сказал он.