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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 14 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома за 100 дней войны – ООН

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Миллионы украинцев покинули свои дома из-за войны
Миллионы украинцев покинули свои дома из-за войны
Фото: EPA

Около 14 млн украинцев вынуждены были покинуть свои дома с 24 февраля из-за войны, которую ведет против Украины Россия. Об этом заявил помощник генсека ООН, кризисный координатор ООН по Украине Амин Авада в заявлении, опубликованном 3 июня.

Он напомнил, что вчера исполнилось 100 дней с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Эта война нанесла непоправимый урон людям и охватила практически все стороны гражданской жизни. В этой войне не было и не будет победителя. Наоборот, в течение 100 дней мы были свидетелями того, что было потеряно: жизни, дома, рабочие места и перспективы. Мы были свидетелями разрушения и опустошения в городах, поселках и селах, в школах, больницах и приютах. Семьи и сообщества были разрушены и лишены корней. Чуть более чем за три месяца почти 14 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома, большинство из них женщины и дети – масштабы и скорость перемещения невиданные в истории", – заявил представитель ООН.

Авада добавил, что учеба более 3 млн детей была приостановлена.

"По всей стране сотни тысяч людей не имеют доступа к воде и электричеству, а миллионы не знают, откуда им взять еду в следующий раз. Сейчас в гуманитарной помощи нуждаются 15,7 млн человек, и их число растет", – сказал он.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля.

По данным ООН на 1 июня, с 24 февраля из Украины выехало почти 7 млн человек, а въехало в страну 2,1 млн. Для временной защиты в странах Европы зарегистрировались 2,9 млн человек. Больше всего украинцев (более 1,4 млн) выехало в Польшу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, беженцы, переселенцы, война России против Украины
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