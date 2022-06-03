Канада выплатит украинским беженцам пособие в $2,4 тыс.

Пособие положено украинцам и членам их семей с действующим разрешением на работу или учебу Фото: ЕРА

Взрослым украинцам полагается единовременная выплата в размере 3 тыс. канадских долларов ($2,4 тыс.), детям до 17 лет – по 1,5 тыс. канадских долларов ($1,2 тыс.).

Выплату смогут получить украинцы и члены их семей с действующим разрешением на работу или учебу, временным видом на проживание, а также участвующие в программе для срочной эмиграции (CUAET).

Заявки на разовую помощь подаются на сайте по ссылке. Требуется наличие счета в канадском банке, деньги поступят туда в течение пяти дней.

"Мы продолжим помогать тем, кто ищет убежища, жить и процветать в сообществах по всей стране. Эта разовая финансовая помощь будет иметь решающее значение для решения неотложных проблем, с которыми столкнулись украинцы, оставившие так много позади, чтоб найти безопасное убежище в Канаде", – сказал министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер.

По данным правительства Канады, с начала года туда прибыло более 35 тыс. украинцев.