Российский журналист Муратов выставил на аукцион в США нобелевскую медаль. Деньги пообещал передать детям из Украины

По состоянию на 18.40 2 июня ставка за медаль Муратова составляла $340 тыс.

Скриншот: historical.ha.com

На сайте аукционного дома сообщается, что деньги, вырученные на торгах, планируется перечислить ЮНИСЕФ на программы помощи пострадавшим от войны, которую 24 февраля начала РФ, детям Украины.

Финальные торги запланированы на 20 июня в Нью-Йорке во Всемирный день беженцев.

Муратов объявил, что продаст медаль 22 марта. Об этом говорится на сайте возглавляемой им "Новой газеты". Отмечается, что идея была поддержана всей редакцией издания.

Муратов призвал немедленно прекратить огонь, обменять пленных, вернуть тела погибших, открыть гуманитарные коридоры и обеспечить беженцев.