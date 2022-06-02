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Российский журналист Муратов выставил на аукцион в США нобелевскую медаль. Деньги пообещал передать детям из Украины

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Муратов объявил, что продаст медаль 22 марта
Муратов объявил, что продаст медаль 22 марта
Фото: historical.ha.com

Лауреат Нобелевской премии мира в прошлом году главред российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов выставил медаль премии на аукцион Heritage Auctions.

По состоянию на 18.40 2 июня ставка за медаль Муратова составляла $340 тыс.

Скриншот: historical.ha.com
Скриншот: historical.ha.com

На сайте аукционного дома сообщается, что деньги, вырученные на торгах, планируется перечислить ЮНИСЕФ на программы помощи пострадавшим от войны, которую 24 февраля начала РФ, детям Украины.

Финальные торги запланированы на 20 июня в Нью-Йорке во Всемирный день беженцев.

Муратов объявил, что продаст медаль 22 марта. Об этом говорится на сайте возглавляемой им "Новой газеты". Отмечается, что идея была поддержана всей редакцией издания.

Муратов призвал немедленно прекратить огонь, обменять пленных, вернуть тела погибших, открыть гуманитарные коридоры и обеспечить беженцев.

Контекст:

Муратов – лауреат Нобелевской премии мира 2021 года

"Новая газета" – общественно-политическое издание, которое известно либерально-демократической позицией. Газета информировала о войне России против Украины, которая идет с 2014 года. 

После начала полномасштабного вторжения России в Украину (президент РФ Владимир Путин называет это  "спецоперацией") в феврале 2022 года издание получило несколько предупреждений от Роскомнадзора и сначала удалило все материалы, в которых война против Украины называлась войной, а потом – 28 марта – объявило о временном прекращении выхода своих информационных продуктов – до окончания войны.

В начале апреля Муратова в поезде "Москва – Самара" облил масляной красной краской с ацетоном неизвестный мужчина. После нападения главред "Новой газеты" прошел обследование в Самаре. У него диагностировали ожог глаз и конъюнктивы.

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