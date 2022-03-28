Из-за войны в Украине "Новая газета" приостановила свою работу. Издание получило письма от Роскомнадзора

В ЕС ситуацию с "Новой газетой" связали с систематическими репрессиями Фото: Новая Газета / Facebook

"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге – "до окончания "специальной операции на территории Украины", – говорится в сообщении.

Перед этим издание объяснило, что Роскомнадзор вынес редакции и учредителю "Новой газеты" второе за неделю (первое было 22 марта) письменное предупреждение – якобы из-за отсутствия маркировки иностранного агента.

"Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ", – подчеркнули в "Новой газете".

28 марта высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал ситуацию с "Новой газетой" результатом "систематических репрессий против независимых СМИ в России".

"Эта цензура СМИ сочетается с манипулированием и дезинформацией российской аудитории контролируемыми государством СМИ в контексте ничем не спровоцированной и неоправданной войны России против Украины", – объяснил представитель ЕС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)