В России остановили разработку ракеты для полетов на Луну, чтобы не "выкинуть триллион рублей"

Глава "Роскосмоса" анонсировал "то, что двинет отрасль дальше" Фото: ЕРА

Он отметил, что разработку могут возобновить, если программа создания ракеты будет доработана.

Агентство отмечает, что ракету планировали создать на базе аппаратов "Союз-5" и "Союз-6".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил в тот же день журналистам, что "в прежнем облике" ракета для полетов на Луну создаваться не будет, потому что придется "просто выкинуть триллион рублей", и что необходимо работать над многоразовой системой полетов. Он пообещал создать "то, что двинет отрасль вперед".

Триллион рублей – около $13,8 млрд.

Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев подтвердил "РИА Новости", что основная причина остановки проектирования – высокая стоимость. По его словам, она равна затратам России на космонавтику за 10 лет.