Главреда "Новой газеты" облили красной краской в поезде Москва – Самара

На фото, опубликованных СМИ, видно, что голова и лицо журналиста залиты краской, также ею забрызгано все купе и вещи Муратова.
Для нападения неизвестный использовал масляную краску с ацетоном, рассказал журналист.
"Глаза ужасно жжет. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", – сообщил главред "Новой газеты".
После нападения Муратов прошел обследование в Самаре. У него диагностирован ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела, уточнило издание.
По данным ТАСС, МВД РФ сообщило, что российские правоохранители ищут двух мужчин, которых считают причастными к инциденту.
Муратов – лауреат Нобелевской премии мира 2021 года.
"Новая газета" – общественно-политическое издание, которое известно либерально-демократической позицией. Газета информировала о войне России против Украины, которая идет с 2014 года.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину (президент РФ Владимир Путин называет это "спецоперацией") в феврале 2022 года издание получило несколько предупреждений от Роскомнадзора и сначала удалило все материалы, в которых война против Украины называлась войной, а потом – 28 марта – объявило о временном прекращении выхода своих информационных продуктов – до окончания войны.