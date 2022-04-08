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Главреда "Новой газеты" облили красной краской в поезде Москва – Самара

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Муратов лауреат Нобелевской премии мира
Муратов – лауреат Нобелевской премии мира
Фото: ЕРА

Главного редактора российской "Новой газеты" Дмитрия Муратова в поезде Москва – Самара облил красной краской неизвестный мужчина. Об этом, ссылаясь на слова Муратова, сообщил Telegram-канал издания 7 апреля.

На фото, опубликованных СМИ, видно, что голова и лицо журналиста залиты краской, также ею забрызгано все купе и вещи Муратова. 

Для нападения неизвестный использовал масляную краску с ацетоном, рассказал журналист. 

"Глаза ужасно жжет. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", – сообщил главред "Новой газеты". 

После нападения Муратов прошел обследование в Самаре. У него диагностирован ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела, уточнило издание. 

По данным ТАСС, МВД РФ сообщило, что российские правоохранители ищут двух мужчин, которых считают причастными к инциденту. 

Контекст:

Муратов – лауреат Нобелевской премии мира 2021 года

"Новая газета" – общественно-политическое издание, которое известно либерально-демократической позицией. Газета информировала о войне России против Украины, которая идет с 2014 года. 

После начала полномасштабного вторжения России в Украину (президент РФ Владимир Путин называет это  "спецоперацией") в феврале 2022 года издание получило несколько предупреждений от Роскомнадзора и сначала удалило все материалы, в которых война против Украины называлась войной, а потом – 28 марта – объявило о временном прекращении выхода своих информационных продуктов – до окончания войны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, нападение, Дмитрий Муратов, Новая газета, МВД РФ, поезд
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