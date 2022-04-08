Главреда "Новой газеты" облили красной краской в поезде Москва – Самара

На фото, опубликованных СМИ, видно, что голова и лицо журналиста залиты краской, также ею забрызгано все купе и вещи Муратова.

Для нападения неизвестный использовал масляную краску с ацетоном, рассказал журналист.

"Глаза ужасно жжет. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", – сообщил главред "Новой газеты".

После нападения Муратов прошел обследование в Самаре. У него диагностирован ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела, уточнило издание.

По данным ТАСС, МВД РФ сообщило, что российские правоохранители ищут двух мужчин, которых считают причастными к инциденту.