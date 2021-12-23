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"Осталось немного в качестве заначки". Муратов перечислил Нобелевскую премию благотворительным организациям

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В своей речи Муратов упомянул об Украине
В своей речи Муратов упомянул об Украине
Фото: ЕРА

Главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил 22 декабря изданию Znak.com, что передал свою Нобелевскую премию мира, сумма которой составила 40,2 млн руб. (около 11 млн грн), на благотворительные цели.

По 5 млн руб. перечислили детскому хоспису "Дом с маяком", фонду "Подари жизнь", фонду "Круг добра", помогающему детям со спинальной мышечной атрофией, фонду помощи хосписам "Вера"; 10 млн руб. – медицинскому фонду работников СМИ.

Также часть средств перечислили на создание фильма о положении прессы в России, на премирование сотрудников "Новой газеты".

"Осталось немного в качестве заначки – мало ли что случится", – объяснил Муратов.

По его словам, "получить премию было быстрее, чем ее потратить".

Муратов говорил, что его премия будет передана для оказания помощи больным людям и поддержки независимой журналистики.

Контекст:

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

В 2021 году Нобелевский комитет получил более 300 заявок на премию мира. Имена номинантов и информацию о них комитет премии не имеет права разглашать в течение 50 лет, но лица, выдвигающие кандидатов, могут сообщить об этом. Так, стало известно что на премию в этом году выдвинули премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида за подписание мирного соглашения между странами. Также номинантами стали лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, российский оппозиционер Алексей Навальный, участница кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг, экс-президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин и движение Black Lives Matter.

Нобелевскую премию мира 2021 года получили два человека – Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса.

Во время вручения премии 10 декабря Муратов произнес речь, в которой вспомнил Украину.

Теги: Россия, СМИ, медицина, Нобелевская премия, фильм, Дмитрий Муратов, журналисты
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