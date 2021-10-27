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В Меджлисе предложили выдвинуть Джемилева на Нобелевскую премию мира

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Джемилев провел 15 лет в советских тюрьмах
Джемилев провел 15 лет в советских тюрьмах
Фото: Mustafa Jemilev / Facebook

Крымскотатарский активист, член Меджлиса крымскотатарского народа Абмежит Сулейманов 26 октября предложил выдвинуть лидера крымскотатарского народа, нардепа от "Европейской солидарности" Мустафу Джемилева на Нобелевскую премию мира.

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 603,7. Херсон", пишет "Укринформ"

"Выдвинуть кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира – это был бы такой большой плюс прежде всего для Украины. Это лидер крымскотатарского народа, который вместе со своим народом ведет борьбу мирным способом [...] за освобождение Крыма", – сказал Сулейманов. 

Если бы руководство страны, Верховная Рада сделали такой шаг, это свидетельствовало бы о поддержке крымскотатарского народа, считает он. 

Контекст:

Джемилеву 77 лет. Он – правозащитник и диссидент, во времена Советского Союза 15 лет провел в местах ограничения свободы за антисоветскую деятельность. 

Джемилев является бывшим уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа и экс-руководителем Меджлиса. Организацию признали в России экстремистской и запретили в 2016 году. Власти РФ запретили Джемилеву въезд в оккупированный Крым и возбудили против него несколько уголовных дел.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Нобелевская премия, Меджлис, правозащитники, Мустафа Джемилев, премия
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