В Меджлисе предложили выдвинуть Джемилева на Нобелевскую премию мира

Об этом он заявил в ходе форума "Украина 603,7. Херсон", пишет "Укринформ".

"Выдвинуть кандидатуру Мустафы Джемилева на Нобелевскую премию мира – это был бы такой большой плюс прежде всего для Украины. Это лидер крымскотатарского народа, который вместе со своим народом ведет борьбу мирным способом [...] за освобождение Крыма", – сказал Сулейманов.

Если бы руководство страны, Верховная Рада сделали такой шаг, это свидетельствовало бы о поддержке крымскотатарского народа, считает он.