Муратов передаст деньги от продажи Нобелевской медали в фонд помощи беженцам из Украины

Во время вручения Нобелевской премии Муратов произнес речь, в которой вспомнил Украину Фото: ЕРА

"Новая газета" и я решили передать Нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 млн. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", – сообщил Муратов.

Он призвал поделиться с беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, "тем, что тебе дорого и имеет цену для других".

Из-за нападения России на Украину свои дома были вынуждены покинуть почти 10 млн украинцев. Об этом 18 марта сообщила Организация Объединенных Наций.