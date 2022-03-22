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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Муратов передаст деньги от продажи Нобелевской медали в фонд помощи беженцам из Украины

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Во время вручения Нобелевской премии Муратов произнес речь, в которой вспомнил Украину
Во время вручения Нобелевской премии Муратов произнес речь, в которой вспомнил Украину
Фото: ЕРА

Главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов 22 марта сообщил, что передаст Нобелевскую медаль в фонд помощи беженцам из Украины. Об этом написала "Новая газета".

"Новая газета" и я решили передать Нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 млн. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", – сообщил Муратов.

Он призвал поделиться с беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, "тем, что тебе дорого и имеет цену для других".

Из-за нападения России на Украину свои дома были вынуждены покинуть почти 10 млн украинцев. Об этом 18 марта сообщила Организация Объединенных Наций.

Контекст:

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

Нобелевскую премию мира 2021 года получили два человека – Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса.

Во время вручения премии 10 декабря Муратов произнес речь, в которой вспомнил Украину. Он сообщил 22 декабря, что передал свою Нобелевскую премию мира, сумма которой составила 40,2 млн руб. (около 11 млн грн), на благотворительные цели.

Теги: Россия, Украина, Нобелевская премия, беженцы, помощь, Дмитрий Муратов, Новая газета, война России против Украины
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