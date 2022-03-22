Муратов передаст деньги от продажи Нобелевской медали в фонд помощи беженцам из Украины

"Новая газета" и я решили передать Нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Их уже свыше 10 млн. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду", – сообщил Муратов.
Он призвал поделиться с беженцами, ранеными и больными детьми, которые нуждаются в срочном лечении, "тем, что тебе дорого и имеет цену для других".
Из-за нападения России на Украину свои дома были вынуждены покинуть почти 10 млн украинцев. Об этом 18 марта сообщила Организация Объединенных Наций.
Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.
Нобелевскую премию мира 2021 года получили два человека – Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса.
Во время вручения премии 10 декабря Муратов произнес речь, в которой вспомнил Украину. Он сообщил 22 декабря, что передал свою Нобелевскую премию мира, сумма которой составила 40,2 млн руб. (около 11 млн грн), на благотворительные цели.