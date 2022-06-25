Оккупанты пытались заблокировать Лисичанск, штурмуют поселки под Северодонецком – Гайдай

Он отметил, что по Лисичанску нанесли очередной авиаудар. Северодонецк пострадал от артиллерии – в частности, села Синецкий и Павлоград, территория заводов "Азот" и "Стеклопластик". Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка.
"В районах поселков Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов", – говорится в сообщении.
Гайдай также отметил, что удалось доставить в Днепропетровскую детскую областную больницу трех членов семьи из поселка Малорязанцево, раненых 23 июня. Среди них дети шести и 10 лет.
Кроме того, из Лисичанска 24 июня эвакуировали в Днепр 17 мирных жителей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка проходят с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. 23 июня в Генштабе сообщили, что российские оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка, а также пытаются окружить подразделения украинских военных в районе Лисичанска.
24 июня Гайдай заявил, что "к сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших". В Минобороны заявили, что не будут комментировать информацию о возможном выходе украинских военных из города, и попросили не вредить обороне.