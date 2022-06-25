ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытались заблокировать Лисичанск, штурмуют поселки под Северодонецком – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне продолжают обстреливать жилые кварталы и наносить авиаудары по Луганской области
Россияне продолжают обстреливать жилые кварталы и наносить авиаудары по Луганской области
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. Об этом сообщил утром 25 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что по Лисичанску нанесли очередной авиаудар. Северодонецк пострадал от артиллерии – в частности, села Синецкий и Павлоград, территория заводов "Азот" и "Стеклопластик". Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка.

"В районах поселков Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов", – говорится в сообщении. 

Скриншот: google.com/maps
Скриншот: google.com/maps

Гайдай также отметил, что удалось доставить в Днепропетровскую детскую областную больницу трех членов семьи из поселка Малорязанцево, раненых 23 июня. Среди них дети шести и 10 лет. 

Кроме того, из Лисичанска 24 июня эвакуировали в Днепр 17 мирных жителей. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка проходят с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.

21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. 23 июня в Генштабе сообщили, что российские оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка, а также пытаются окружить подразделения украинских военных в районе Лисичанска.

24 июня Гайдай заявил, что "к сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших". В Минобороны заявили, что не будут комментировать информацию о возможном выходе украинских военных из города, и попросили не вредить обороне.

Теги: Луганская область, штурм, Азот, Лисичанск, завод Азот, Сергей Гайдай, дети, война России против Украины, Белогоровка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину
Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину
  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20
  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20 G
Дмитрий ГОРДОН
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька G
Дмитрий ГОРДОН
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (760779)
2
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото (244102)
3
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (141422)
4
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (113754)
5
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах (100361)
6
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (99774)
7
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС (66286)
8
Monatik рассказал, почему его мать в Луцке не приняла в своем доме переселенцев (61259)
 
 
 
 