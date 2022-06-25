Оккупанты пытались заблокировать Лисичанск, штурмуют поселки под Северодонецком – Гайдай

Он отметил, что по Лисичанску нанесли очередной авиаудар. Северодонецк пострадал от артиллерии – в частности, села Синецкий и Павлоград, территория заводов "Азот" и "Стеклопластик". Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка.

"В районах поселков Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов", – говорится в сообщении.

Скриншот: google.com/maps

Гайдай также отметил, что удалось доставить в Днепропетровскую детскую областную больницу трех членов семьи из поселка Малорязанцево, раненых 23 июня. Среди них дети шести и 10 лет.

Кроме того, из Лисичанска 24 июня эвакуировали в Днепр 17 мирных жителей.

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