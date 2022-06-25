ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чтобы выйти на границы Донецкой области, оккупантам нужно взять четыре крупных города, как Лисичанск и Северодонецк – Арестович

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У оккупантов нет группировки для взятия четырех крупных городов в Донецкой области, считает Арестович
У оккупантов нет группировки для взятия четырех крупных городов в Донецкой области, считает Арестович
Фото: president.gov.ua

У российских оккупантов нет сил для выхода на границы Донецкой области.

Такое мнение 24 июня в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Я насчет взятия Донецка и границ Донецкой области вообще очень сильно сомневаюсь. Не просто сомневаюсь, а с ехидным подхихикиванием. Потому что Луганская – это я еще могу себе представить там, что наши отошли, на новую линию обороны стали и обороняют, но… чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких крупных города, как Лисичанск и Северодонецк [в Луганской области]. А где же взять группировку еще на четыре", – сказал Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком Луганской области. Населенные пункты в районе области остаются самыми горячими участками фронта, сообщили в Минобороны 24 июня.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, в случае оккупации Северодонецка и Лисичанска российские военные планируют сосредоточить свои усилия на захвате наибольших городов Донецкой области – Краматорска и Славянска, но ВСУ "готовы к любому развитию событий".

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Северодонецк, оборона, Лисичанск, Алексей Арестович, советник, ВСУ, наступление, война России против Украины, Офис президента Украины, войска, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька G
Дмитрий ГОРДОН
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой
  Michelle Andrade рассказала, кто еще из известных артистов, кроме нее, ушел от Потапа и Горовой
  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак
  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак
"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Дети будут довольны". Рецепт сырков в шоколаде от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео
  "Кінцева". Рок-группа Detach в клипе на новую песню уничтожила Путина. Видео
Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России
Дочь Пугачевой Орбакайте выехала из России
  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро
  Ким Кардашян прокомментировала скандал, связанный с повреждением знаменитого платья Мерилин Монро
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (749133)
2
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото (184317)
3
Муж Мейхер, российский бизнесмен Уржумцев: Мы 23 февраля много чего думали, потом поняли, что лучше не думать о будущем (116335)
4
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (110720)
5
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (100782)
6
Кондратюк заявил о "трех очевидных проблемах" Арестовича (94484)
7
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (77512)
8
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (72789)
 
 
 
 