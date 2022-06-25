Чтобы выйти на границы Донецкой области, оккупантам нужно взять четыре крупных города, как Лисичанск и Северодонецк – Арестович

Такое мнение 24 июня в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Я насчет взятия Донецка и границ Донецкой области вообще очень сильно сомневаюсь. Не просто сомневаюсь, а с ехидным подхихикиванием. Потому что Луганская – это я еще могу себе представить там, что наши отошли, на новую линию обороны стали и обороняют, но… чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких крупных города, как Лисичанск и Северодонецк [в Луганской области]. А где же взять группировку еще на четыре", – сказал Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком Луганской области. Населенные пункты в районе области остаются самыми горячими участками фронта, сообщили в Минобороны 24 июня.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, в случае оккупации Северодонецка и Лисичанска российские военные планируют сосредоточить свои усилия на захвате наибольших городов Донецкой области – Краматорска и Славянска, но ВСУ "готовы к любому развитию событий".