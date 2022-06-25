Залужный призвал США обеспечить огневой паритет с РФ, чтобы стабилизировать ситуацию в Луганской области

Он рассказал, что с глубоким уважением поддерживает постоянную связь с Милли.
"Сегодня во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и ход снабжения международной технической помощью сил обороны Украины. Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на самом угрожающем – луганском – направлении", – написал главнокомандующий.
Также он рассказал, что поблагодарил Милли "за глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль" в предоставлении Украине оборонной помощи.
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс. В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком Луганской области. Населенные пункты в районе города остаются самыми горячими участками фронта, сообщили в Минобороны 24 июня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял 19 июня, что у российской армии на самых "горячих" направлениях фронта превосходство в артиллерии доходит до 15-кратного.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Залужный регулярно созванивается с Милли и называет его своим наставником. Последний раз о двусторонних переговорах с генералом он сообщал 12 июня – тогда военные обсуждали ситуацию на фронтах и поставки оружия в Украину.
Кроме того, Залужный и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак совместно обсуждают поставки оружия Украине с Милли и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Последний разговор четверых собеседников, как сообщали в ОП, состоялся 22 июня.
Ермак рассказывал в интервью, вышедшем 20 июня, что сотрудничество между украинскими и западными военными вышло на необходимый уровень. "Проводятся брифинги еженедельно, партнеры четко понимают наши планы и то, что они являются частью этих планов", – заявлял он.