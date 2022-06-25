Залужный призвал США обеспечить огневой паритет с РФ, чтобы стабилизировать ситуацию в Луганской области

По словам Залужного, украинским военным на луганском направлении нужно больше оружия Фото: ЕРА (архив)

Он рассказал, что с глубоким уважением поддерживает постоянную связь с Милли.

"Сегодня во время телефонного разговора обсудили оперативную обстановку и ход снабжения международной технической помощью сил обороны Украины. Я заострил внимание на необходимости установления огневого паритета с противником, что позволит стабилизировать ситуацию на самом угрожающем – луганском – направлении", – написал главнокомандующий.

Также он рассказал, что поблагодарил Милли "за глубокое понимание ситуации, самоотверженность и ведущую роль" в предоставлении Украине оборонной помощи.

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс. В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком Луганской области. Населенные пункты в районе города остаются самыми горячими участками фронта, сообщили в Минобороны 24 июня. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял 19 июня, что у российской армии на самых "горячих" направлениях фронта превосходство в артиллерии доходит до 15-кратного.

Война России против Украины. Главное (обновляется)