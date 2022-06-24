Залужный о ситуации на фронте: Нам очень тяжело. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции

Об этом 23 июня в Facebook проинформировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

"Цена свободы высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая, – написал главнокомандующий ВСУ. – Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью".

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило в Twitter 23 июня, что боевики террористической группировки "ЛНР" взяли в блокаду населенные пункты Горское и Золотое Луганской области.

Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотоеhttps://t.co/8gNTkRPU2R pic.twitter.com/vE3D0lzV86 — РИА Новости (@riabreakingnews) June 23, 2022

По словам советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива, ВСУ успешно вышли из окружения в районе Золотого и Горского (недалеко от Северодонецка).

"Наши вышли из окружения Золотого и Горского. Орки даже не поняли ничего", – написал он в Telegram.

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