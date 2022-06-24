Залужный о ситуации на фронте: Нам очень тяжело. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции

Об этом 23 июня в Facebook проинформировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.
"Цена свободы высока. Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая, – написал главнокомандующий ВСУ. – Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью".
Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило в Twitter 23 июня, что боевики террористической группировки "ЛНР" взяли в блокаду населенные пункты Горское и Золотое Луганской области.
Силы ЛНР взяли в блокаду Горское и Золотоеhttps://t.co/8gNTkRPU2R pic.twitter.com/vE3D0lzV86— РИА Новости (@riabreakingnews) June 23, 2022
По словам советника министра внутренних дел Украины Виктора Андрусива, ВСУ успешно вышли из окружения в районе Золотого и Горского (недалеко от Северодонецка).
"Наши вышли из окружения Золотого и Горского. Орки даже не поняли ничего", – написал он в Telegram.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Участок фронта в районе Северодонецка Луганской области президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.
23 июня в Генштабе сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины составляют около 34 430 военных.