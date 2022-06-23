Российские оккупанты пытаются окружить подразделения ВСУ в районе Лисичанска – Генштаб

"На донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над городом Северодонецк, ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районе города Лисичанск и блокировании основных логистических путей", – говорится в сообщении.
На северодонецком направлении оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка. Противник ведет штурмовые действия с целью установления контроля над Сиротино и готовится к очередному форсированию реки Северский Донец.
На бахмутском направлении враг наступает возле Золотого и Волчеяровки и пытается установить контроль над трассой Бахмут – Лисичанск. Для усиления группировки на этом направлении в район Новотошковского переброшена одна батальонная тактическая группа оккупантов из состава Центрального военного округа ВС РФ.
"Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил до двух танковых подразделений. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на славянском направлении", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Лисичанск находится под контролем украинского правительства. Бои идут в соседнем Северодонецке.
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой.
Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.