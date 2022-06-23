Российские оккупанты пытаются окружить подразделения ВСУ в районе Лисичанска – Генштаб

По данным Генштаба, оккупанты сосредотачивают основные усилия на установлении полного контроля над Северодонецком Фото: ЕРА

"На донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над городом Северодонецк, ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районе города Лисичанск и блокировании основных логистических путей", – говорится в сообщении.

На северодонецком направлении оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка. Противник ведет штурмовые действия с целью установления контроля над Сиротино и готовится к очередному форсированию реки Северский Донец.

На бахмутском направлении враг наступает возле Золотого и Волчеяровки и пытается установить контроль над трассой Бахмут – Лисичанск. Для усиления группировки на этом направлении в район Новотошковского переброшена одна батальонная тактическая группа оккупантов из состава Центрального военного округа ВС РФ.

"Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил до двух танковых подразделений. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на славянском направлении", – отметили в Генштабе.

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