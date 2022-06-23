В Мариуполе оккупанты продают жителям российские сим-карты, а разговоры прослушивают – советник мэра

В Мариуполе сложности не только с мобильной связью, но и с зарядкой телефонов Фото: EPA

По его словам, коллаборанты наживаются на мариупольцах, продавая им предназначенные для бесплатной раздачи сим-карты.

"Формально оккупанты раздают карточки "Феникса" ("серый" мобильный оператор, работающий на подконтрольной "ДНР" территории Донецкой области. – "ГОРДОН"). Фактически люди, приближенные к местным коллабанам, продают их по 450 грн. Сволочь пользуется желанием людей выйти на связь с родными", – написал он.

Андрющенко призвал жителей не забывать, что оккупанты прослушивают все в Мариуполе.

"Каждая ваша беседа – открытая книга. Каждое неосторожное слово – риск для человека в Мариуполе. Не подвергайте близких опасности", – сказал он.