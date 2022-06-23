В Мариуполе оккупанты продают жителям российские сим-карты, а разговоры прослушивают – советник мэра

По его словам, коллаборанты наживаются на мариупольцах, продавая им предназначенные для бесплатной раздачи сим-карты.
"Формально оккупанты раздают карточки "Феникса" ("серый" мобильный оператор, работающий на подконтрольной "ДНР" территории Донецкой области. – "ГОРДОН"). Фактически люди, приближенные к местным коллабанам, продают их по 450 грн. Сволочь пользуется желанием людей выйти на связь с родными", – написал он.
Андрющенко призвал жителей не забывать, что оккупанты прослушивают все в Мариуполе.
"Каждая ваша беседа – открытая книга. Каждое неосторожное слово – риск для человека в Мариуполе. Не подвергайте близких опасности", – сказал он.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за Мариуполь погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
3 июня мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что в городе повреждено 95% многоэтажек, из них 50% (1300 многоэтажных зданий) уничтожены полностью. В городе, по его словам, осталось около 100 тыс. человек.
12 июня Андрющенко написал, что оккупанты объявили жителям Мариуполя об отсутствии отопления будущей зимой в городе. Вместо этого в Мариуполе будут установлены палатки обогрева. Советник мэра усомнился в возможности обогреть таким способом оставшиеся в Мариуполе 130 тыс. горожан.
В Мариуполе проблемы с питьевой водой, гуманитарная катастрофа и антисанитария. Больным диабетом не хватает инсулина. 15 июня Бойченко заявил о вспышках инфекционных заболеваний, в том числе холеры.