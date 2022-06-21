В Мариуполе не хватает инсулина, ежедневно диабетикам проводят три-пять ампутаций конечностей – советник мэра

По данным Андрющенко, в городе осталось не менее 1000 диабетиков Фото: pixabay.com

"Ситуация с инсулинозависимыми полностью вышла из-под контроля. Ежедневно хирурги проводят от трех до пяти ампутаций конечностей. Всего в Мариуполе осталось не менее 1000 человек, больных сахарным диабетом, в состоянии реальной угрозы гибели из-за отсутствия привычного инсулина и медицинского коллапса", – написал он.

Советник мэра отметил, что оккупанты пытаются решить проблему нехватки врачей с помощью "волонтерских бригад" из России.

"Пока результатов от этого мало. Из-за отсутствия оборудования, реактивов и лекарств все лечение похоже на "помазать зеленкой и отпустить домой", – объяснил Андрющенко.

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