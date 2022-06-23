Терял сознание от голода и стал похож на узника концлагеря. Жительница Мариуполя рассказала историю дяди, вырвавшегося из оккупированного города

Пользователи сети в комментариях к посту отметили, что мужчина стал похож на узника концлагеря – в период оккупации он жил впроголодь и похудел на 15 кг.

Фото: Maria Kutnyakova / Facebook

20 июня вышло интервью Кутняковой "Радио Свобода", в котором женщина рассказала историю своего дяди.

Мужчину зовут Павел Глущенко. Его дом в Мариуполе находится рядом с разбомбленным драмтеатром. Когда российские авиабомбы были сброшены на театр, он подумал, что родственники погибли и придерживался такого мнения несколько недель, так как перед бомбежкой Кутнякова проведала его и сказала, что будет в театре, а после бомбежки не смогла прийти к нему. Мужчина, по ее словам, маломобильный.

"В театр мы заселились 16 марта. Я пошла к дяде сказать ему, что мы теперь живем там, а моя мама, сестра и соседи остались в подвале. Пока я была у дяди, по театру был нанесен удар. Он пришелся в центр здания и боковую часть, а передняя часть и небольшое место в задней части театра выстояли, как раз там и находились мои родные. Слава богу, они отделались небольшими ушибами, сотрясениями и царапинами. Меня не было где-то полчаса. Я уходила из театра, который был целый, и с ним все было хорошо, а вернулась в руины. Мы находились просто в какой-то истерике, панике, непонимании, куда нам бежать, где нам прятаться в Мариуполе, как нам выходить. Мы побежали в другой центр для беженцев – в филармонии. Оттуда вышли пешком на село Мелекино, это в 15 километрах от Мариуполя. Мы понимали, что дядя старенький и эту дорогу он не преодолеет. Нам почему-то казалось, что если мы сможем покинуть территорию Мариуполя, то будет возможность его потом эвакуировать", – рассказала женщина.

Семья, которая вырвалась из Мариуполя, полтора месяца не могла связаться с дядей. Все это время мужчина был уверен, что они погибли, и даже не пытался связаться с ними. "У него был телефон, но нужно было ходить, искать точку, чтобы как-то поймать связь. Я постоянно набирала его телефон, оставляла ему голосовые сообщения, что мы живы. Мы не могли найти возможность не то что его вывезти, а хотя бы найти человека, который придет и скажет ему, что мы живы", – пояснила Кутнякова.

Соседи 71-летнего Глущенко – тоже пожилые люди, от голода их спасло то, что рядом была расположена овощебаза, говорит родственница.

"У него астма. Слава богу, у него был какой-то запас лекарств, потому что я знаю несколько людей с диабетом, которые умерли в Мариуполе просто из-за отсутствия лекарств. Он выживал благодаря тому, что скооперировался с соседями. Это частный дом, разделенный на квартиры. Соседи тоже пенсионного возраста. Вместе добывали еду, ели раз в день какой-то супчик. Дядя говорил, что несколько раз терял сознание от голода. Существовали они за счет каких-то запасов, которые у них были, плюс они смогли пробраться на овощебазу, которая была рядом, взять каких-то овощей, чтобы как-то прокормиться. Дядя только один раз смог получить "гуманитарную помощь" от россиян, которая состояла из нескольких упаковок крупы, сахара, подсолнечного масла и испорченной тушенки, которую они выбросили, потому что есть ее нельзя. Позиционировалось это как месячный набор для семьи", – продолжила она.

По словам Кутняковой, в апреле семья смогла связаться с Глущенко и передать деньги, которые в Мариуполе обналичивали "под бешеный процент" – 15% от суммы, потом гривны переводили в российские рубли. На эти деньги мужчина покупал себе продукты в захваченном Мариуполе.

Все это время он питался один раз в день.

"За эти полтора месяца мы лишь несколько раз смогли передать ему деньги и продукты с лекарствами", – подчеркнула Кутнякова.

Она рассказала, что для веса дяди потеря 15 кг – очень большая.

"Он низенький, маленький такой дедушка, так что это гораздо больше в процентах от общего веса, чем у других людей. Он очень сильно похудел. Знаете, если человек какое-то время голодал, то после попадания в нормальные условия ему сразу хочется наесться – но ему нельзя переедать, нужно постепенно расширять рацион. Мы сейчас постоянно с ним боремся, потому что он хочет есть пять-шесть раз в день. Не наедается человек. Мы ему объясняем, что нельзя есть очень много. Вот эти страшные фильмы про голод в Африке, про детей с раздутыми животами, где им дают еду и они умирают. Все это было в Мариуполе", – сказала Кутнякова.

Она верит, что Украина вернет контроль над Мариуполем, но не знает, вернется ли туда жить. В дом Глущенко попал российский снаряд, здание частично разрушено. В квартиру, в которой жила Кутнякова, попала российская ракета.

"Почему мы не уехали до 24 февраля? Это очень хороший вопрос. С таким же успехом можно спросить, почему мы не уехали из Мариуполя в 2014 году, когда действительно началась война. Потому что это наш родной город. Мы верим в ВСУ и не думали, что русские такие безумцы, что будут просто устраивать геноцид, бомбить Мариуполь, уничтожать абсолютно все. Они пришли нас не освобождать, они пришли нас убить, просто потому что мы украинцы. Это настоящий фашизм во всей его красе", – отметила женщина.

Семья с помощью знакомых и незнакомых людей вывезла 71-летнего мужчину через Россию. 13 июня родные встретились в Эстонии, сообщала Кутнякова в Facebook.

Скриншот: Maria Kutnyakova / Facebook