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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты формируют армейский корпус численностью до 15,5 тыс., военных могут задействовать при наступлении на Киев – генерал Павлюк

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Вокруг Киева создана эшелонированная система ПВО, отметил Павлюк
Вокруг Киева создана эшелонированная система ПВО, отметил Павлюк
Фото: Київська обласна військова адміністрація / Telegram

Для наращивания группировки войск и создания благоприятных условий для наступления в северо-западной зоне российские оккупанты продолжают формировать резервные соединения и новые военные части.

Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 22 июня, сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"По имеющимся данным, в Западном военном округе идет формирование 3-го армейского корпуса численностью до 15,5 тыс. военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино (Нижегородская область). Ориентировочный срок получения готовности к выполнению задач – 15 августа текущего года. Не исключено, что в случае необходимости подразделения и военные части из состава вновь создаваемого армейского корпуса могут быть задействованы в наступлении на Киев", – отметил Павлюк.

По его словам, несмотря на большие потери российских оккупантов в войне против Украины, в случае успеха противника на Донбассе значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на киевское направление для формирования новой ударной группировки.

Опасность повторного наступления на Киев остается, подчеркнул Павлюк.

Он добавил, что вокруг Киева создана эшелонированная система ПВО, но вероятность ее прорыва все же существует.

Павлюк с середины марта до 21 мая возглавлял Киевскую областную военную администрацию. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину в 2022 году российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля стало известно, что вся область освобождена от российских оккупантов.

27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.

6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятной ситуацию, при которой со стороны Беларуси в Украину снова вторгнутся захватчики. "Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – сказал Зеленский.

В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, сообщил 9 июня глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Теги: Россия, Киев, Украина, оборона, вторжение, наступление, война России против Украины, интервью, потери России, Александр Павлюк, российские оккупанты
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