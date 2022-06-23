Оккупанты формируют армейский корпус численностью до 15,5 тыс., военных могут задействовать при наступлении на Киев – генерал Павлюк

Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 22 июня, сообщил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"По имеющимся данным, в Западном военном округе идет формирование 3-го армейского корпуса численностью до 15,5 тыс. военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино (Нижегородская область). Ориентировочный срок получения готовности к выполнению задач – 15 августа текущего года. Не исключено, что в случае необходимости подразделения и военные части из состава вновь создаваемого армейского корпуса могут быть задействованы в наступлении на Киев", – отметил Павлюк.

По его словам, несмотря на большие потери российских оккупантов в войне против Украины, в случае успеха противника на Донбассе значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на киевское направление для формирования новой ударной группировки.

Опасность повторного наступления на Киев остается, подчеркнул Павлюк.

Он добавил, что вокруг Киева создана эшелонированная система ПВО, но вероятность ее прорыва все же существует.

Павлюк с середины марта до 21 мая возглавлял Киевскую областную военную администрацию.

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