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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вокруг Киева создана эшелонированная система ПВО, но вероятность ее прорыва все же существует – генерал-лейтенант ВСУ

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Опасность повторного наступления российских оккупантов на Киев остается, отметил Павлюк
Опасность повторного наступления российских оккупантов на Киев остается, отметил Павлюк
Фото: EPA

Несмотря на большие потери российских оккупантов в войне против Украины, в случае успеха противника на Донбассе значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на киевское направление для формирования новой ударной группировки.

Такое мнение в интервью "Укринформу", опубликованном 22 июня, выразил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, опасность повторного наступления на Киев остается.

"Реальная угроза для нашей столицы – нанесение противником ракетных ударов по критическим объектам государственного управления, военной и гражданской инфраструктуре… Однако вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется, – отметил Павлюк. – Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует".

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева призвал всех жителей города "не терять бдительность и реагировать на сигналы воздушной тревоги".

Павлюк с середины марта до 21 мая возглавлял Киевскую областную военную администрацию.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного вторжения в Украину в 2022 году российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля стало известно, что вся область освобождена от российских оккупантов.

27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.

6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятной ситуацию, при которой со стороны Беларуси в Украину снова вторгнутся захватчики. "Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – сказал Зеленский.

В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, сообщил 9 июня глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Теги: Россия, Киев, Украина, ПВО, нападение, угрозы, оборона, вторжение, обстрелы, наступление, война России против Украины, ракеты, интервью, инфраструктура, потери России, Александр Павлюк
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