Вокруг Киева создана эшелонированная система ПВО, но вероятность ее прорыва все же существует – генерал-лейтенант ВСУ

Такое мнение в интервью "Укринформу", опубликованном 22 июня, выразил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, опасность повторного наступления на Киев остается.

"Реальная угроза для нашей столицы – нанесение противником ракетных ударов по критическим объектам государственного управления, военной и гражданской инфраструктуре… Однако вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется, – отметил Павлюк. – Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует".

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева призвал всех жителей города "не терять бдительность и реагировать на сигналы воздушной тревоги".

Павлюк с середины марта до 21 мая возглавлял Киевскую областную военную администрацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)