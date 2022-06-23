Вокруг Киева создана эшелонированная система ПВО, но вероятность ее прорыва все же существует – генерал-лейтенант ВСУ

Такое мнение в интервью "Укринформу", опубликованном 22 июня, выразил командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.
По его словам, опасность повторного наступления на Киев остается.
"Реальная угроза для нашей столицы – нанесение противником ракетных ударов по критическим объектам государственного управления, военной и гражданской инфраструктуре… Однако вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется, – отметил Павлюк. – Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует".
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева призвал всех жителей города "не терять бдительность и реагировать на сигналы воздушной тревоги".
Павлюк с середины марта до 21 мая возглавлял Киевскую областную военную администрацию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения в Украину в 2022 году российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля стало известно, что вся область освобождена от российских оккупантов.
27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.
6 июня президент Владимир Зеленский заявил, что считает маловероятной ситуацию, при которой со стороны Беларуси в Украину снова вторгнутся захватчики. "Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – сказал Зеленский.
В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, сообщил 9 июня глава областной военной администрации Алексей Кулеба.