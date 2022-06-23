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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты хотят превратить "Азовсталь" в "промышленный парк или место отдыха"

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Завод "Азовсталь" удерживали украинские военные
Завод "Азовсталь" удерживали украинские военные
Фото: EPA

Завод "Азовсталь" – последний объект во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные, – может продолжить работу в качестве промышленного парка.

Такую идею озвучил в Telegram 22 июня вице-премьер-министр правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Важный вопрос – что делать с заводом "Азовсталь". Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс", – написал российский чиновник.

О намерениях "снести "Азовсталь" 18 мая заявлял главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин, сообщило российское государственное пропагандистское агентство ТАСС.

Завод "Азовсталь" является собственностью финансово-экономической группы СКМ, владелец которой – украинский бизнесмен Ринат Ахметов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале полномасштабной войны, которую 24 февраля против Украины начала РФ, завод "Азовсталь" был переведен в режим горячей консервации.

Территорию завода удерживали бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до начала мая были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять. 20 мая российское минобороны объявило о завершении вывода украинских военных с территории завода.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в плену оккупантов находятся 2,5 тыс. украинских воинов – защитников "Азовстали". По информации Катерины Прокопенко, жены командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, их удерживают в тюрьме в Оленовке, также небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в Новоазовске. Насколько ей было известно, в Россию никого не вывезли.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в интервью, опубликованном 20 июня, что переговоры об обмене удерживаемых Россией бойцов полка "Азов" ведет не только ГУР Минобороны Украины – "поскольку процесс сложный, там в целом был много кто задействован".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, парк, Азовсталь, война России против Украины, правительство РФ, вице-премьер, Марат Хуснуллин, отдых, российские оккупанты
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