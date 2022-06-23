"Местные жалуются на трупный запах". В ГУР сообщили, что оккупанты сожгли в котловане с шинами тела погибших сослуживцев вблизи Новой Каховки

14 июня ВСУ точечно ударили по складу боеприпасов и центру ремонта военной техники оккупантов в Новой Каховке Скриншот: Ukrainian Military YouTube / YouTube

Об этом 22 июня в Telegram проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"После нанесения огневого поражения со стороны ВСУ в районе Новой Каховки Херсонской области рашисты вывезли тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка. На аэродроме подготовлен котлован с автомобильными шинами. В него отгружались трупы и сжигались, – говорится в сообщении. – Местные жители жалуются на трупный запах".

В Херсонской ОВА сообщали 15 июня, что накануне украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян во временно оккупированной Новой Каховке.

"В обед наши Вооруженные силы очень точечно и целенаправленно ударили по складу боеприпасов и центру ремонта военной техники, который находился в Новой Каховке в одном из промышленных районов. Туда прилетело очень четко. Детонировало с обеда и до позднего вечера", – рассказал в эфире телемарафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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