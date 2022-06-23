"Местные жалуются на трупный запах". В ГУР сообщили, что оккупанты сожгли в котловане с шинами тела погибших сослуживцев вблизи Новой Каховки

Об этом 22 июня в Telegram проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"После нанесения огневого поражения со стороны ВСУ в районе Новой Каховки Херсонской области рашисты вывезли тела своих убитых военных в район аэродрома Чаплинка. На аэродроме подготовлен котлован с автомобильными шинами. В него отгружались трупы и сжигались, – говорится в сообщении. – Местные жители жалуются на трупный запах".
В Херсонской ОВА сообщали 15 июня, что накануне украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян во временно оккупированной Новой Каховке.
"В обед наши Вооруженные силы очень точечно и целенаправленно ударили по складу боеприпасов и центру ремонта военной техники, который находился в Новой Каховке в одном из промышленных районов. Туда прилетело очень четко. Детонировало с обеда и до позднего вечера", – рассказал в эфире телемарафона советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе и в Харьковской области, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.
11 июня горсовет Херсона сообщил, что ВСУ проводят контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области.