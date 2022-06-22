В Чернобаевке подорвали авто коллаборанта – советник главы Херсонской ОВА

"Взорвана его машина, но коллаборант не пострадал", – говорится в сообщении.

Других деталей Хлань не озвучил.

Турулев – бывший руководитель Херсонской автостанции. 5 мая оккупанты назначили его "главой администрации Чернобаевской территориальной общины". Сельсовет сотрудничать с ним отказался.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

Чернобаевка, которая находится в 10 км от Херсона, используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

3 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что оккупанты похитили сельского голову Чернобаевки Игоря Дударя и его заместителя.

4 мая сельсовет сообщил, что Дударь находится в тяжелом состоянии в больнице под надзором российских военных, а его заместитель был похищен и его местонахождение неизвестно. В сельсовете также заявили, что 2 мая оккупанты захватили его здание, сорвали украинский флаг и вывесили российский.

7 мая сельсовет Чернобаевки сообщил, что отказался сотрудничать с российскими оккупантами.

4 июня Турулеву объявили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.