Несмотря на продвижение российских оккупантов к Лисичанску, их попытки окружить ВСУ остаются безуспешными – британская разведка

"Улучшение показателей России в этом секторе, вероятно, является результатом недавнего подкрепления и сильной концентрации огня", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что некоторые подразделения ВСУ отступили, чтобы не попасть в окружение.

"Российские силы оказывают все большее давление на Лисичанско-Северодонецкую агломерацию своим ползучим продвижением по окраинам застроенных территорий. Однако их усилия по достижению более глубокого окружения для захвата западной части Донецкой области остаются безуспешными", – подчеркнули в минобороны Британии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лисичанск находится под контролем украинского правительства. Бои идут в соседнем Северодонецке.

Активные бои в районе Северодонецка проходят с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.

15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой.

Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.

В Генштабе ВСУ 23 июня сообщили, что российские оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка, а также пытаются окружить подразделения украинских военных в районе Лисичанска.