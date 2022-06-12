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Оккупанты мощно обстреливают Лисичанск, от вражеского огня погиб шестилетний ребенок – глава обладминистрации

 
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Лисичанск постоянно обстреливают
Лисичанск постоянно обстреливают
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm (архив)

В результате обстрелов российскими оккупантами Лисичанска Луганской области 12 июня погиб ребенок. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Лисичанск рашисты мощно обстреливают, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок. [...] Гуманитарные грузы ежедневно завозятся в Лисичанск, а оттуда их машиной забирают по другим населенным пунктам области", – написал он.

Полиция Луганской области проинформировала, что 12 июня из Лисичанска удалось эвакуировать 22 мирных жителя, в том числе трое детей.

"Полицейские и военнослужащие в течение дня доставляли людей в определенное место эвакуации, после чего все были эвакуированы специальным бронированным автомобилем ГСЧС в Донецкую область. В дальнейшем все эвакуированные будут доставлены в безопасные регионы Украины", – говорится в сообщении.

ВИДЕО
Видео: Відділ комунікації поліції Луганщини / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лисичанск находится рядом с Северодонецком, в котором продолжаются бои за контроль над городом. Как и Северодонецк, Лисичанск постоянно обстреливают.

Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

Теги: Россия, Луганская область, война, полиция, Донбасс, эвакуация, Лисичанск, вторжение, Сергей Гайдай, дети, обстрелы, война России против Украины, война на Донбассе, ребенок, погибшие, российские оккупанты
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