Оккупанты мощно обстреливают Лисичанск, от вражеского огня погиб шестилетний ребенок – глава обладминистрации

"Лисичанск рашисты мощно обстреливают, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок. [...] Гуманитарные грузы ежедневно завозятся в Лисичанск, а оттуда их машиной забирают по другим населенным пунктам области", – написал он.

Полиция Луганской области проинформировала, что 12 июня из Лисичанска удалось эвакуировать 22 мирных жителя, в том числе трое детей.

"Полицейские и военнослужащие в течение дня доставляли людей в определенное место эвакуации, после чего все были эвакуированы специальным бронированным автомобилем ГСЧС в Донецкую область. В дальнейшем все эвакуированные будут доставлены в безопасные регионы Украины", – говорится в сообщении.

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Видео: Відділ комунікації поліції Луганщини / YouTube

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