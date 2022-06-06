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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Лисичанске оккупанты обстреляли пекарню, до последнего выпекавшую хлеб для горожан – Гайдай

Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область
Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты в Лисичанске Луганской области обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские.

Более серьезные разрушения в Горской общине – повреждены 16 домов в Золотом и еще три в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке.

"Сколько в Северодонецке – сосчитать трудно, потому что там идут уличные бои. Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону", – добавил Гайдай.

После вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка.

Оккупанты также вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Войска РФ понесли значительные потери в живой силе и технике. Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.

Всего за минувшие сутки отбиты семь атак оккупантов, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.

Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Лисичанск, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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