В Лисичанске оккупанты обстреляли пекарню, до последнего выпекавшую хлеб для горожан – Гайдай

Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские.
Более серьезные разрушения в Горской общине – повреждены 16 домов в Золотом и еще три в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке.
"Сколько в Северодонецке – сосчитать трудно, потому что там идут уличные бои. Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону", – добавил Гайдай.
После вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка.
Оккупанты также вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Войска РФ понесли значительные потери в живой силе и технике. Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.
Всего за минувшие сутки отбиты семь атак оккупантов, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
2 мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ситуация в Северодонецке напряженная, но вечером 1 июня подразделения, которые защищают город, отбили у оккупантов часть территории.
Зеленский заявил вечером 2 июня в своем обращении, что ВСУ "имеют определенные успехи в боях в Северодонецке, там сейчас наиболее жестко. Как и в городах и общинах рядом – Лисичанске, Бахмуте и других. Российская армия применяет там все имеющиеся у нее вооруженные возможности".