В Лисичанске оккупанты обстреляли пекарню, до последнего выпекавшую хлеб для горожан – Гайдай

Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Во время вражеских обстрелов Приволья получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские.

Более серьезные разрушения в Горской общине – повреждены 16 домов в Золотом и еще три в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке.

"Сколько в Северодонецке – сосчитать трудно, потому что там идут уличные бои. Впрочем, Вооруженные силы Украины держат оборону", – добавил Гайдай.

После вражеских обстрелов пострадала также гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка.

Оккупанты также вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Войска РФ понесли значительные потери в живой силе и технике. Авиационные удары нанесены по гражданской инфраструктуре в Лисичанске.

Всего за минувшие сутки отбиты семь атак оккупантов, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

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