В Горском 3 июня от российских обстрелов погибли мать с ребенком, в области разрушено более 30 домов – Гайдай

"В городе Горское 3 июня от обстрелов российской армией погибли мать с ребенком. Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое. Также стало известно о погибшем три дня назад жителе Горского", – написал он.

Он отметил, что в Северодонецке россияне несут потери, но получают подкрепление и продолжают штурмовать город. Там есть раненые среди местных жителей. Оккупанты также еще раз пытались отрезать населенный пункт, обстреляв еще один мост.

"Вчера один из их снарядов попал в одну из уцелевших квартир. К счастью, отец с находившимся там сыном остались невредимыми. Наши военные эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка", – рассказал Гайдай.

По информации чиновника, за сутки в Северодонецке и Лисичанске повреждено по меньшей мере по шесть многоэтажек. В Горском – восемь домов, в Новоивановке – семь, во Врубовке – шесть. Есть разрушение жилищного фонда в Метелкино.

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