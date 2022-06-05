Из Лисичанска 5 июня эвакуировали 60 взрослых и шестерых детей – Гайдай

Гайдай: Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное – 66 человек уже в безопасности Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Из Лисичанска эвакуированы 66 человек, из них шестеро детей Тихо. Без анонса. Проехались по бомбоубежищам. Уговорили. Военные, полицейские и ГСЧСники смогли снова сделать невозможное – 66 человек уже в безопасности", – написал он.

Гайдай призвал тех, кто решил остаться в Лисичанске, не покидать укрытия.

Также глава ОВА сообщил, что в город завезли гуманитарные грузы.