В результате российских обстрелов 4 июня в Лисичанске погибла женщина и были ранены двое мужчин – глава ОВА

"Вчера утром в результате обстрелов со стороны армии РФ в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу. Невероятными усилиями, но нам удалось эвакуировать троих жителей области в другой регион. В текущих обстоятельствах даже столь единичные случаи спасения крайне важны", – написал он.

Гайдай подчеркнул, что ситуация в регионе остается сложной.

"Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку. Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горского и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса "Точка-У" нанесен по Лисичанску", – проинформировал глава ОВА.

Он сообщил, что в Горском повреждены 13 домов, в Лисичанске – пять, а также отделение "Укрпошти" и здание отдела полиции. В Северодонецке в результате артобстрела поврежден цех на "Азоте".