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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов 4 июня в Лисичанске погибла женщина и были ранены двое мужчин – глава ОВА

Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область
Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

4 июня российские оккупанты продолжили обстреливать Луганскую область, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram 5 июня.

"Вчера утром в результате обстрелов со стороны армии РФ в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу. Невероятными усилиями, но нам удалось эвакуировать троих жителей области в другой регион. В текущих обстоятельствах даже столь единичные случаи спасения крайне важны", – написал он.

Гайдай подчеркнул, что ситуация в регионе остается сложной.

"Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне 4 июня обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку. Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горского и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса "Точка-У" нанесен по Лисичанску", – проинформировал глава ОВА.

Он сообщил, что в Горском повреждены 13 домов, в Лисичанске – пять, а также отделение "Укрпошти" и здание отдела полиции. В Северодонецке в результате артобстрела поврежден цех на "Азоте".

Контекст:

Минобороны Украины сообщало 3 июня, что российские оккупанты сосредоточились на попытках окружения украинских войск в районах Северодонецка и Лисичанска. По состоянию на утро "противник при поддержке авиации ведет штурмовые действия в жилых кварталах центральной части города Северодонецка" и несет потери, отметили в ведомстве.

В вечерней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что под прикрытием артиллерии противник вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города, "имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Лисичанск, Сергей Гайдай, война России против Украины
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