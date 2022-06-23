Трасса Лисичанск – Бахмут непроездная, но "тихая эвакуация" продолжается – Гайдай

"Возможность доехать до Лисичанска остается. Каждый день мы возим гуманитарные грузы и можем эвакуировать людей по параллельному маршруту".
Глава Луганской ОВА сказал, что Лисичанск обстреливается, там очень опасно, но "тихая эвакуация" жителей продолжается. Ранее он информировал, что в результате обстрелов Лисичанска за последние сутки погиб один человек, трое ранены.
Комментируя продвижение оккупантов в районе Тошковки, Гайдай допустил, что украинские защитники могли действительно отойти от Золотого: чтобы не было оцепления, командование могло дать команду отходить на другие укрепленные позиции.
В Генштабе ВСУ 23 июня сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.
Лисичанск находится под контролем украинского правительства. Бои идут в соседнем Северодонецке.
Активные бои в районе Северодонецка проходят с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой.
Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.