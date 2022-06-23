Трасса Лисичанск – Бахмут непроездная, но "тихая эвакуация" продолжается – Гайдай

Гайдай предупредил, что трасса Лисичанск – Бахмут полностью обстреливается, но есть альтернативные маршруты Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Возможность доехать до Лисичанска остается. Каждый день мы возим гуманитарные грузы и можем эвакуировать людей по параллельному маршруту".

Глава Луганской ОВА сказал, что Лисичанск обстреливается, там очень опасно, но "тихая эвакуация" жителей продолжается. Ранее он информировал, что в результате обстрелов Лисичанска за последние сутки погиб один человек, трое ранены.

Комментируя продвижение оккупантов в районе Тошковки, Гайдай допустил, что украинские защитники могли действительно отойти от Золотого: чтобы не было оцепления, командование могло дать команду отходить на другие укрепленные позиции.

В Генштабе ВСУ 23 июня сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.