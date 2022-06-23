Ситуация сложная. Маляр рассказала о маневренной обороне ВСУ в Луганской области

"На востоке продолжаются ожесточенные бои. На сегодняшний день враг имеет огневое преимущество, но ВСУ наносят ему потери, делают все, чтобы не допустить окружения и продвижения врага вглубь", – отметила замминистра обороны.
Маляр добавила, что ситуация сложная, и этого никто не скрывает.
"Сейчас украинские войска осуществляют маневренную оборону, так на военном языке это называется, меняют определенные рубежи", – сказала она отвечая на вопросы о ситуации на фронте и захвату оккупантами еще двух населенных пунктов в Луганской области.
В Генштабе ВСУ 23 июня сообщили, что в Луганской области российские войска завладели населенными пунктами Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.
Лисичанск находится под контролем украинского правительства. Бои идут в соседнем Северодонецке.
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
15 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой.
Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.