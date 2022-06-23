Ситуация сложная. Маляр рассказала о маневренной обороне ВСУ в Луганской области

В Минобороны прокомментировали бои под Лисичанском и потерю Украиной контроля над двумя селами Фото: Ганна Маляр / Facebook

"На востоке продолжаются ожесточенные бои. На сегодняшний день враг имеет огневое преимущество, но ВСУ наносят ему потери, делают все, чтобы не допустить окружения и продвижения врага вглубь", – отметила замминистра обороны.

Маляр добавила, что ситуация сложная, и этого никто не скрывает.

"Сейчас украинские войска осуществляют маневренную оборону, так на военном языке это называется, меняют определенные рубежи", – сказала она отвечая на вопросы о ситуации на фронте и захвату оккупантами еще двух населенных пунктов в Луганской области.

В Генштабе ВСУ 23 июня сообщили, что в Луганской области российские войска завладели населенными пунктами Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.