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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ пытается установить контроль над Северодонецком, ВСУ отбили штурм в районе Новобахмутовки – сводка Генштаба

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Бои за Северодонецк продолжаются
Бои за Северодонецк продолжаются
Фото: ЕРА

22 июня в Украине длятся 119-е сутки полномасштабного российского вторжения. РФ обстреливает из артиллерии населенные пункты Сумской области, наносит авиаудары по украинским позициям на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерльного штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook. 

На волынском и полесском направлениях обстановка не изменилась, на северском РФ обстреляла из артиллерии населенные пункты Турья, Миропольское и Славгород Сумской области.

На слобожанском направлении Россия ведет штурм и пытается улучшить тактическое положение своих войск в районе Славянска Донецкой области, сказано в сводке. 

"Противник применял ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснополье, Вернополье, Родное, Червоное, Шнурки, Червоная Поляна, Карнауховка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Семиланное", – рассказали в Генштабе. 

На харьковском направлении оккупанты ведут бои для сдерживания сил обороны Украины и чтобы не допустить их выход на государственную границу, обстреляли из артиллерии Харьков и ряд населенных пунктов в области. 

"На донецком направлении оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении города Бахмут и установить контроль над городом Северодонецк. На северодонецком направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Северодонецк и Сиротино. Продолжаются боевые действия за Северодонецк", – сказано в сводке.

Согласно сообщению, оккупанты наносили авиаудары и ракетные удары по городам и селам Донецкой области, в частности, под обстрел попали населенные пункты Берестовое, Вершина, Клиновое, Яковлевка, Часов Яр, Новолуганское, а также Горское Луганской области. 

"На краматорском направлении противник активных наступательных действий не вел. Обстреливал позиции сил обороны из ствольной артиллерии в районах Пришиба, Сидорового, Донецкого и Маяков. На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях враг продолжает систематическое огневое влияние с целью недопущения переброски подразделений сил обороны на другие направления. Противник нанес авиационные удары вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Павловки, Угледара и Шевченко. В районе Новобахмутовки наши воины отразили штурм и заставили врага отойти", – добавили в Генштабе. 

На южнобугском направлении, согласно сводке, оккупанты пытаются не допустить продвижение подразделений украинских войск вглубь захваченной территории – ведут инженерное оборудование позиций, обстреливают украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии.  

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/345724697740615

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были также оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, Луганская область, Славянск, Генштаб ВСУ, штурм, Краматорск, Северодонецк, Дмитровка, Авдеевка, Горское, артиллерия, Красная поляна, Курахово, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Новобахмутовка, Бахмут, Новолуганское, Часов Яр
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