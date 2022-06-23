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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Лисичанска погиб один человек, трое ранены – Гайдай

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По словам Гайдая, после обстрела зафиксированы разрушения в одной из школ Лисичанска
По словам Гайдая, после обстрела зафиксированы разрушения в одной из школ Лисичанска
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm

Российские оккупанты накануне несколько раз обстреляли Лисичанск Луганской области. Об этом утром 23 июня сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"За день имеем трех раненых, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда. Позавчера поздно вечером обнаружено тело мужчины без признаков жизни с ранениями, полученными при обстреле", – написал глава ОВА.

Также зафиксированы разрушения в одной из школ города.

По словам Гайдая, оккупанты продолжают уничтожать промышленность в Северодонецке.

"На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также завода химического нестандартизированного оборудования. Повреждено здание второй проходной "Азота". Российская армия "освобождает" Северодонецк от жизни и рабочих мест", – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лисичанск находится под контролем украинского правительства. Бои идут в соседнем Северодонецке.

Активные бои в районе Северодонецка проходят с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.

15 июня Гайдай заявил, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.

20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой.

Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.

В Генштабе ВСУ 23 июня сообщили, что российские оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка, а также пытаются окружить подразделения украинских военных в районе Лисичанска.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, Северодонецк, Лисичанск, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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