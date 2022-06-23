В результате обстрелов Лисичанска погиб один человек, трое ранены – Гайдай

По словам Гайдая, после обстрела зафиксированы разрушения в одной из школ Лисичанска Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm

"За день имеем трех раненых, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда. Позавчера поздно вечером обнаружено тело мужчины без признаков жизни с ранениями, полученными при обстреле", – написал глава ОВА.

Также зафиксированы разрушения в одной из школ города.

По словам Гайдая, оккупанты продолжают уничтожать промышленность в Северодонецке.

"На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также завода химического нестандартизированного оборудования. Повреждено здание второй проходной "Азота". Российская армия "освобождает" Северодонецк от жизни и рабочих мест", – подчеркнул глава ОВА.

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