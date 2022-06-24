В Минобороны призвали не вредить операции в Северодонецке: Информация закрыта, верьте в ВСУ

Данные о том, вышли ВСУ из Северодонецка или нет, являются закрытыми Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим", – отметил Мотузяник.

Представитель МО Украины попросил всех сосредоточиться на информации, которую предоставляет Генштаб и Минобороны Украины.

"Не нужно вредить ведению оборонной операции... Верьте в Вооруженные силы Украины", – призвал он.

Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты в районе Северодонецка Луганской области, отметили в Минобороны.

Мотузяник констатирует, что россияне продолжают иметь преимущество над украинскими защитниками, несмотря на растущие потери личного состава и техники. На отдельных направлениях силы оккупантов превосходят ВСУ в несколько раз, что позволяет им добиваться определенных тактических успехов.

Он добавил, что оккупанты значительно увеличили количество авиационных налетов. В результате ударов по Лисичанску и окрестным населенным пунктам разрушено большое количество зданий.

24 июня глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что, "к сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших".