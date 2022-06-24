В Минобороны призвали не вредить операции в Северодонецке: Информация закрыта, верьте в ВСУ

"Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим", – отметил Мотузяник.
Представитель МО Украины попросил всех сосредоточиться на информации, которую предоставляет Генштаб и Минобороны Украины.
"Не нужно вредить ведению оборонной операции... Верьте в Вооруженные силы Украины", – призвал он.
Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты в районе Северодонецка Луганской области, отметили в Минобороны.
Мотузяник констатирует, что россияне продолжают иметь преимущество над украинскими защитниками, несмотря на растущие потери личного состава и техники. На отдельных направлениях силы оккупантов превосходят ВСУ в несколько раз, что позволяет им добиваться определенных тактических успехов.
Он добавил, что оккупанты значительно увеличили количество авиационных налетов. В результате ударов по Лисичанску и окрестным населенным пунктам разрушено большое количество зданий.
24 июня глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что, "к сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших".
Участок фронта в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.
23 июня в Генштабе сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говоря о боевых действиях на фронте, отметил 23 июня, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. По его словам, ситуация "сложная, но контролируемая".
В ближайшее время оккупанты будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а в дальнейшем – Краматорск и Славянск Донецкой области, сообщили в Минобороны Украины.