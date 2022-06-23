Оккупанты в ближайшее время будут пытаться захватить четыре города Украины, ВСУ готовы к любому развитию событий – Минобороны

Об этом 23 июня на брифинге, который транслировал в YouTube медиацентр "Украина – Укринформ", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Им нужен повод для объявления их командованию о выполнении задач по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями. Или для объявления о выходе на географические границы этих областей. В дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия на захвате наибольших городов Донецкой области – Краматорска и Славянска. ВСУ готовы к любому развитию событий", – сказала замминистра обороны.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, говоря о боевых действиях на фронте, отметил 23 июня, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. По его словам, ситуация "сложная, но контролируемая".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Участок фронта в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.
23 июня в Генштабе сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.