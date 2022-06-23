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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в ближайшее время будут пытаться захватить четыре города Украины, ВСУ готовы к любому развитию событий – Минобороны

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Оккупантам нужен повод для объявления их командованию о выполнении задач по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями, отметила Маляр
Оккупантам нужен повод для объявления их командованию о выполнении задач по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями, отметила Маляр
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

РФ ведет против Украины войну на истощение, в ближайшее время российские оккупационные войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск Луганской области.

Об этом 23 июня на брифинге, который транслировал в YouTube медиацентр "Украина – Укринформ", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Им нужен повод для объявления их командованию о выполнении задач по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями. Или для объявления о выходе на географические границы этих областей. В дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия на захвате наибольших городов Донецкой области – Краматорска и Славянска. ВСУ готовы к любому развитию событий", – сказала замминистра обороны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, говоря о боевых действиях на фронте, отметил 23 июня, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. По его словам, ситуация "сложная, но контролируемая".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Участок фронта в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.

20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.

23 июня в Генштабе сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.

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