Оккупанты в ближайшее время будут пытаться захватить четыре города Украины, ВСУ готовы к любому развитию событий – Минобороны

Оккупантам нужен повод для объявления их командованию о выполнении задач по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями, отметила Маляр Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Об этом 23 июня на брифинге, который транслировал в YouTube медиацентр "Украина – Укринформ", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Им нужен повод для объявления их командованию о выполнении задач по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями. Или для объявления о выходе на географические границы этих областей. В дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия на захвате наибольших городов Донецкой области – Краматорска и Славянска. ВСУ готовы к любому развитию событий", – сказала замминистра обороны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, говоря о боевых действиях на фронте, отметил 23 июня, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. По его словам, ситуация "сложная, но контролируемая".

Война России против Украины. Главное (обновляется)