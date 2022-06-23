Гайдай: В случае захвата Северодонецка люди в бомбоубежищах "Азота" смогут выйти только на временно оккупированную территорию

Гайдай отмечал 22 июня, что в укрытиях "Азота" находится 568 человек Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом 23 июня в эфире "Радіо Свобода" сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Видеозапись эфира он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Гайдая, РФ бросила все силы, чтобы оккупировать Луганскую область.

"В Северодонецке, учитывая, что там только в зоне "промки" на "Азоте" оставались наши защитники, они очень долгое время сдерживали врага. Но под постоянными обстрелами там разрушено очень много защитных сооружений. И возможно, придется отойти в новые укрепленные районы", – сказал руководитель ОВА.

Он сообщил, что в укрытиях "Азота" жители города остаются по собственному желанию, хотя было много попыток уговорить их эвакуироваться.

"Но они ни в коем случае не хотят уезжать... Они будут иметь возможность выйти только на оккупированную часть Луганской области. Более того, российская армия... не выпускает людей в сторону контролируемой Украиной территории Луганской области. Исключительно только внутрь оккупированной части", – подчеркнул Гайдай.

Гайдай отмечал 22 июня, что в укрытиях "Азота" находится 568 человек.

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