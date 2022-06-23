Гайдай: В случае захвата Северодонецка люди в бомбоубежищах "Азота" смогут выйти только на временно оккупированную территорию

Об этом 23 июня в эфире "Радіо Свобода" сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.
Видеозапись эфира он опубликовал на своей странице в Facebook.
По словам Гайдая, РФ бросила все силы, чтобы оккупировать Луганскую область.
"В Северодонецке, учитывая, что там только в зоне "промки" на "Азоте" оставались наши защитники, они очень долгое время сдерживали врага. Но под постоянными обстрелами там разрушено очень много защитных сооружений. И возможно, придется отойти в новые укрепленные районы", – сказал руководитель ОВА.
Он сообщил, что в укрытиях "Азота" жители города остаются по собственному желанию, хотя было много попыток уговорить их эвакуироваться.
"Но они ни в коем случае не хотят уезжать... Они будут иметь возможность выйти только на оккупированную часть Луганской области. Более того, российская армия... не выпускает людей в сторону контролируемой Украиной территории Луганской области. Исключительно только внутрь оккупированной части", – подчеркнул Гайдай.
Гайдай отмечал 22 июня, что в укрытиях "Азота" находится 568 человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Участок фронта в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.
23 июня в Генштабе сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говоря о боевых действиях на фронте, отметил 23 июня, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. По его словам, ситуация "сложная, но контролируемая".
В ближайшее время оккупанты будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а в дальнейшем – Краматорск и Славянск Донецкой области, сообщили в Минобороны Украины.